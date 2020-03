◼ ČESKO

Rada vidí růst ekonomiky pod dvěma procenty

Růst české ekonomiky bude v letošním roce zřejmě nižší než dosud odhadovaná dvě procenta, a to i v případě, že by se ekonomika Číny zasažená šířením koronaviru začala zotavovat již během druhého a třetího čtvrtletí. Uvádí to čtvrtletní zpráva o stavu veřejných financí od Národní rozpočtové rady. Rada dále upozornila, že zpomalení růstu ekonomiky nepříznivě ovlivní letošní výsledek hospodaření sektoru veřejných institucí.

◼ ITÁLIE

Počet obětí koronaviru přesáhl v Itálii stovku

Na 107 stoupl do včerejšího večera v Itálii počet obětí, které si vyžádala nemoc způsobená novým typem koronaviru. Předtím byl kolem osmdesáti. Výrazně se v nejpostiženější evropské zemi zvýšil také počet infikovaných. Dosud úřady uváděly 2502 případů, včera vpodvečer bilanci zvýšily na 3089. Nákaza se objevila v 19 z 20 italských regionů. Ode dneška do 15. března budou v zemi uzavřeny všechny školy.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Premiéra nové bondovky se odkládá na listopad

Kvůli šíření koronaviru ve světě bude o několik měsíců odložena premiéra nového filmu o britském superagentovi Jamesi Bondovi s názvem Není čas zemřít. Produkce původně plánovala uvést pětadvacátou bondovku do kin v dubnu, oznámila ale, že se tak stane až v listopadu. Hlavní roli agenta 007 ztvárnil opět britský herec Daniel Craig. Jeho úhlavního nepřítele si zahrál americký herec Rami Malek.

◼ ČESKO

Stát začal regulovat ceny respirátorů

Ministerstvo financí začalo regulovat ceny respirátorů. V případě těch vyrobených v Evropské unii stanovilo maximální cenu pro konečné spotřebitele na 175 korun bez DPH. U respirátorů vyrobených mimo unii je limit 350 korun bez DPH. Cílem je zamezit zneužívání situace kolem šíření koronaviru. Za porušení pravidel hrozí pokuta až deset milionů korun. Regulaci v případě mimořádných situací umožňuje zákon o cenách.

"

Situace je dramatická pro celé odvětví.

Luca Patane

Prezident italského svazu podnikatelů v turismu odhaduje, že do jeho země přicestuje od 1. března do 31. května o 31,6 milionu turistů méně, než se čekalo před začátkem koronavirové nákazy. Cestovní ruch se na HDP Itálie podílí asi 13 procenty.

◼ USA

Nákupní horečka kvůli nemoci postihla i zámoří

Panické nakupování trvanlivých potravin a toaletního papíru a prázdné regály s dezinfekčními gely hlásí i řada obchodů ve Spojených státech či v Austrálii. Oblibě se těší kromě rýže či těstovin například müsli tyčinky a balené lokální potraviny, méně populární je čerstvá zelenina či ovoce, jež urazily delší cestu. Za zvýšenými nákupy stojí koronavirus, který se rozšířil z Číny. V Polsku nákupní horečka vypukla ještě před potvrzením prvního případu.

◼ ČESKO

Visegrádské země plánují spolupráci proti epidemii

Země visegrádské čtyřky, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, si budou vyměňovat informace ohledně nákazy novým typem koronaviru. V případě potřeby zváží i vzájemnou výpomoc u dodávek zdravotnických prostředků, řekl po mimořádném summitu skupiny v Praze premiér Andrej Babiš (ANO). Česko do včerejšího večera mělo pět případů nákazy, Polsko jeden. Ve zbývajících zemích V4 se nákaza neobjevila.

◼ JIŽNÍ KOREA

Korejci chystají injekci do zasažené ekonomiky

Jižní Korea podpoří svou ekonomiku částkou 11,7 bilionu wonů, v přepočtu skoro 225 miliard Kč, na zmírnění dopadů nákazy novým typem koronaviru. Korea je po Číně druhou nejvíce zasaženou zemí onemocněním Covid-19, kterou koronavirus způsobuje. Vládním návrhem na dodatečný rozpočet, z něhož se bude pomoc financovat, se bude dnes zabývat parlament.

◼ RUSKO

Putin obvinil zahraničí z dezinformací o viru

Dezinformace o rozšíření koronaviru v Rusku jsou převážně jako provokace organizovány z ciziny, ve skutečnosti se v Rusku nic kritického neděje, prohlásil prezident Vladimir Putin na poradě s vládou. Při ní jedna z vicepremiérek informovala o zvěstech na sociálních sítích, že úřady prý tají skutečný počet nakažených. V Rusku do včerejšího večera potvrdily úřady šest případů nákazy novým typem koronaviru, pokaždé šlo ale o lidi, kteří se nakazili v zahraničí.

◼ ČESKO

Za újmy po povinném očkování bude náhrada

Stát bude dávat odškodnění za zvlášť závažné potíže způsobené povinným očkováním. Sněmovna včera schválila vládní předlohu v širším senátním znění, podle níž se bude hradit také bolestné a ztráta na výdělku. Předloha nyní zamíří k podpisu prezidentovi. Odškodnění by podle předlohy bylo vypláceno do půl roku od doručení žádosti, pokud chybu neudělal očkující lékař nebo výrobce vakcíny. Maximální výši náhrady norma nestanoví.

◼ ČESKO

Železniční most na pražské Výtoni zůstane památkou

Ministerstvo kultury odmítlo zrušit památkovou ochranu pražského železničního mostu mezi Smíchovem a Výtoní. Majitel chtěl ochranu sejmout kvůli opravě, dříve se mluvilo i o úplném nahrazení mostu novým. Rozhodnutí ministerstva zatím není pravomocné a běží lhůta na odvolání. Podle památkářů je železniční most pod Vyšehradem jedinečnou technickou památkou svého druhu a zaujímá přední místo v soustavě historických pražských mostů přes Vltavu.

◼ ČESKO

Policie na Zemanově mítinku zasahovala nezákonně

Zákrok policistů proti zvukaři Jaroslavu Henslovi, který přehrál na mítinku prezidenta Miloše Zemana píseň Modlitba pro Martu, byl nezákonný. Včera o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud, který tak vyhověl Henslově správní žalobě podané na ministerstvo vnitra. Muž strávil po svém zadržení dvě hodiny na služebně. Prezident Zeman policii po zásahu poděkoval a označil jej za adekvátní s tím, že řádně povolené shromáždění nemá nikdo právo rušit.

◼ USA

Paměti Allena vyjdou v dubnu

Americké nakladatelství Grand Central Publishing v dubnu vydá paměti režiséra Woodyho Allena nazvané Apropos of Nothing (Co se týče ničeho). Titul předtím odmítlo několik nakladatelských domů kvůli Allenovu obvinění ze zneužití adoptivní dcery Dylan.

"

Není to zákon účelový. Bude komplikací pro každou vládu, pokud by chtěla upravit fungování institucí.

Petr Fiala

Předseda opoziční ODS, která chce rozšířit pravomoci Senátu. Navrhne změnu ústavy tak, aby zákony o zásadních institucích podléhaly souhlasu obou parlamentních komor.

◼ ČESKO

Slídily roku se staly BIS, Avast a PRE

Anticenu Velkého bratra za loňský rok získaly v 15. ročníku soutěže o největšího slídila Bezpečnostní informační služba (BIS) a společnosti Avast a Pražská energetika (PRE). BIS nezisková organizace Iuridicum Remedium ocenila za návrh zákona, který jí podle členů poroty umožní nekontrolovatelné využití technologie na rozpoznávání obličejů. Avast dostal anticenu za prodej dat svých klientů a PRE za dlouholeté nahrávání zákazníků při jednáních na pobočkách.

◼ TURECKO

Poslanci se prali po kritice Erdoganovy politiky v Sýrii

V tureckém parlamentu se včera mezi vládními a opozičními poslanci strhla rvačka při projevu opozičního zákonodárce, jenž obvinil prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana z neúcty vůči tureckým vojákům umírajícím v Sýrii. Podle agentury Reuters došlo i na pěstní souboje. Mela se strhla za vyhrocené debaty o zapojení turecké armády do bojů na severozápadě Sýrie. V provincii Idlib zahynulo v uplynulém měsíci více než 50 tureckých vojáků.

◼ ČESKO

Muzeum představilo dosud neznámý projev Masaryka

O dosud nezveřejněné nahrávce části projevu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (TGM) včera informovalo Národní muzeum. Řeč přednesl 7. března 1930 v den svých 80. narozenin na Pražském hradě. Projev byl ve své době přepsán a zveřejněn v tisku. Nahrávka, která zaznamenala zhruba polovinu projevu, však přináší i dosud neznámou pasáž, kdy TGM děkuje poslancům a senátorům za únorové přijetí dvou zákonů k uctění prezidenta.

◼ ČESKO

Na Febiofest přijede herec Woody Harrelson

Na letošní filmový festival Febiofest dorazí americký herec Woody Harrelson, známý především rolí Larryho Flynta ve snímku Miloše Formana. Harrelson na festival doprovodí režiséra Orena Movermana, jehož organizátoři festivalu ocení na slavnostním otevření. Cenu Kristián za celoživotní přínos kinematografii obdrží také Iva Janžurová, Milan Lasica a režisér Hirokazu Koreeda.

◼ NĚMECKO

V Durynsku bude premiérem politik Levice

Ministerským předsedou východoněmecké spolkové země Durynsko se včera stal politik Levice Bodo Ramelow. Bude stát v čele menšinové vlády Levice, sociální demokracie a Zelených. Volba čtyřiašedesátiletého muže by měla přinést uklidnění situace v Durynsku, které začátkem února vyvolalo bouři na celoněmecké politické scéně, když zvolilo prvního zemského premiéra s podporou pravicově populistické, až radikální Alternativy pro Německo.

◼ UKRAJINA

Ukrajinskou vládu povede dosavadní místopředseda

Ukrajinský parlament včera na návrh prezidenta Volodymyra Zelenského schválil novým premiérem dosavadního místopředsedu vlády Denyse Šmyhala. Předtím Nejvyšší rada většinou hlasů přijala rezignaci, kterou jí v úterý poslal dosavadní šéf vlády Oleksij Hončaruk. Demise 35letého premiéra automaticky znamená odstoupení celého kabinetu. Složení Šmyhalovy vlády se podle médií bude výrazně lišit od Hončarukova týmu.

◼ FRANCIE

Ve Francii kvůli koronaviru roste zájem o Camusův Mor

Ve francouzských knihkupectvích si stále více lidí kupuje román Mor Alberta Camuse. Od začátku roku prodalo nakladatelství Gallimard již 40 procent toho, co běžně prodá za celý rok. Lidé začali o knihu jevit zvýšený zájem na konci ledna, kdy se ve Francii objevily první případy koronaviru. Příběh románu z roku 1947 se odehrává v alžírském Oranu, kde propukla epidemie moru. Obyvatelé města se ocitají v nucené izolaci a musí se vyrovnat s bezprostředním rizikem smrti.

◼ VENEZUELA

Maduro stále nabádá ženy mít šest dětí

Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyzval v týdnu před Mezinárodním dnem žen Venezuelanky, aby měly každá šest dětí, aby jejich vlast rostla. Autoritářská hlava státu si tím vysloužila kritiku na sociálních sítích, protože v této jihoamerické zemi je už několik let humanitární krize.

"

Bez Thunbergové a bez toho, jak mobilizovala dvě generace mladých lidí, bychom klimatický zákon nepředkládali.

Frans Timmermans

Místopředseda EK k návrhu takzvaného klimatického zákona, se kterým včera přišla Evropská komise.

◼ ÍRÁN

Vítěz Berlinale má v Íránu nastoupit roční vězení

Íránský režisér Mohammad Rasúlof, který zvítězil na letošním filmovém festivalu Berlinale se snímkem Zlo neexistuje, dostal předvolání k nastoupení ročního trestu vězení. Soud mu jej vyměřil za šíření propagandy proti íránskému systému. Součástí rozsudku je i dvouletý zákaz filmařské práce. Snímek Zlo neexistuje je složen ze čtyř příběhů, které spojuje téma udělování trestu smrti v Íránu a zachování osobní svobody za diktatury.

◼ SRBSKO

Srbské volby mohou upevnit moc prezidenta

Srbský prezident Aleksandar Vučić vyhlásil na 26. dubna parlamentní volby. Podle agentury Reuters hlasování dá prezidentově Srbské pokrokové straně příležitost upevnit svou moc. Většina opozičních stran se rozhodla volby bojkotovat a viní Vučiče a jeho koalici z omezování svobody médií, útoků na opoziční aktivisty, korupce a vazeb na organizovaný zločin. Vučić a jeho spojenci, kteří drží převážnou většinu křesel v zákonodárném sboru, obvinění odmítají.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Genesis vyrazí na turné po třinácti letech

Britská rocková skupina Genesis s frontmanem Philem Collinsem vyrazí v listopadu poprvé po 13 letech na turné. Zatím chystají Collins, kytarista Mike Rutherford a klávesista Tony Banks osm koncertů v Británii. Na novém turné s názvem The Last Domino? se ke třem oficiálním členům skupiny připojí kytarista Daryl Stuermer a 18letý Collinsův syn Nic, který se usadí místo svého nemocného otce za bicí.

◼ FRANCIE

Důchodová reforma prošla francouzskou dolní komorou

Francouzská vláda nakonec bez hlasování prosadila v dolní komoře parlamentu návrh zákona o důchodové reformě, když ustála snahu opozice vyslovit jí nedůvěru. Tento postup vychází ze 49. článku francouzské ústavy, díky němuž mohou vlády prosadit své plány bez výslovného souhlasu poslanců. Kontroverzní plán univerzálního penzijního systému tedy postupuje legislativním procesem i přes bouřlivé protesty opozice a pokračující manifestace jeho odpůrců.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Bamboo odkládá start linky mezi Prahou a Hanojí

Vietnamský letecký dopravce Bamboo Airways zhruba o měsíc odložil zahájení provozu linky mezi Hanojí a Prahou. Důvodem je pokles poptávky kvůli šíření koronaviru. Uvedl to server Zdopravy.cz. Informace o odložení startu mu potvrdila mluvčí pražského letiště Kateřina Pavlíková a je to zřejmé také z rezervačního systému aerolinky, kde jsou lety do 26. dubna označeny jako vyprodané.

◼ MALOOBCHOD

Tržby obchodníků v EU v lednu stouply

Spotřebitelé v eurozóně i v celé Evropské unii v lednu utráceli více než v prosinci. Tržby maloobchodů v EU stouply o 0,5, v zemích eura pak o 0,6 procenta, oznámil evropský statistický úřad Eurostat. V únoru ale bude situace podle analytiků patrně jiná, protože lidé se kvůli šíření koronaviru začali vyhýbat nákupním centrům. Meziročně se v lednu tržby v EU zvýšily o 2,1 a v eurozóně o 1,7 procenta.

◼ HDP

S&P snížila odhad růstu eurozóny na polovinu

Mezinárodní ratingová agentura S&P kvůli koronaviru snížila odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny na půl procenta z dříve předpokládaného jednoho procenta. V Itálii, která je v rámci Evropy koronavirem nejvíce zasažena, čeká agentura pokles o 0,3 procenta. Ekonomové S&P ve zprávě předpověděli, že hospodářství začne oživovat ve druhém čtvrtletí, toto oživení však podle nich bude křehké.

◼ MALOOBCHOD

Křetínský a Tkáč zvýšili svůj podíl v Casinu

Společnost Vesa Equity Investment podnikatelů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče zvýšila podíl ve francouzské maloobchodní firmě Casino. Nyní vlastní 6,88 procenta majetku a 5,17 procenta hlasovacích práv. Oznámil to francouzský úřad pro dohled nad trhem AMF. Vesa podle úřadu zvýšila podíl nákupem akcií na trhu 27. února.

◼ AUTA

Jaguar Land Rover přeruší výrobu v Halewoodu

Britská automobilka Jaguar Land Rover na devět dní přeruší výrobu ve svém závodě v anglickém Halewoodu. Podle zástupců firmy to nijak nesouvisí s koronavirem. Továrna, ve které pracuje 4000 lidí, bude stát od 19. do 27. března. Tato pauza podle firmy souvisí s uvedením novinek, jako je plug-in hybrid Range Rover Evoque, a "zajištěním rovnováhy poptávky na trhu".

◼ STROJÍRENSTVÍ

Německému koncernu Rheinmetall se daří

Strojírenský koncern Rheinmetall měl loni poprvé provozní zisk přes 500 milionů eur. Konsolidované tržby byly 6,255 mi­liardy eur. Pokles zisku zaznamenala automobilová divize firmy. Meziročně o třetinu lepší provozní zisk (343 milionů eur) dosáhla její zbrojní část. Rheinmetall je s bojovým vozidlem Lynx jedním z uchazečů v tendru české armády na vozidla pěchoty za více než 50 miliard korun.

◼ CENTRÁLNÍ BANKY

V Kanadě poprvé za pět let snížili úroky

Kanadská centrální banka včera snížila svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 1,25 procenta, aby pomohla domácí ekonomice čelit negativním dopadům nového typu koronaviru. V případě potřeby je připravena podpořit hospodářský růst další redukcí úroků. Kanadská centrální banka snížila úroky poprvé za téměř pět let. A to nejvýrazněji od března 2009, tedy v časech globální finanční krize.

◼ PODNIKÁNÍ

Aktivita v eurozóně vzrostla nejvíce za šest měsíců

Podniky v eurozóně v únoru převážně odolávaly negativnímu vlivu šíření nového koronaviru a jejich aktivita rostla nejrychleji za šest měsíců. Ve výhledu jsou ale firmy spíše pesimistické, píše se ve zprávě společnosti IHS Markit. Souhrnný index nákupních manažerů pro eurozónu, který je považován za ukazatel zdraví ekonomiky, vystoupil na 51,6 bodu z lednových 51,3 bodu. Zůstal tak nad hranicí 50 bodů, která odděluje růst od poklesu.

"

Zásoby ledového sice máme, ale po letošním roce už se budou tenčit.

Ctirad Králík