Výbuch v pardubické továrně Explosia loni v listopadu zabil jednoho dělníka a tři těžce popálil. Podle již ukončeného šetření báňského úřadu mohlo za nehodu závažné porušení hned několika bezpečnostních předpisů. Výrobce proslulé plastické trhaviny Semtex tak čeká pokuta, úřad už navíc všechny informace předal v souhrnné zprávě policii. Pro podnik, který si letos připomene 100 let od svého vzniku, to není v posledním období jediná nepříznivá zpráva. Explosia vloni prodala daleko méně, než plánovala, dostala se do ztráty sto milionů korun a propouštěla.