Současný americký prezident Donald Trump má po úterních demokratických primárkách, kdy se najednou volilo ve čtrnácti státech USA, o dost jasněji v tom, kdo bude jeho soupeřem v listopadových prezidentských volbách. Bude to podobně, jako je on sám, starší bílý muž. A nebude to bývalý newyorský starosta Michael Bloomberg, kterému jeho sázka na volební superúterý nevyšla a včera oznámil, že končí své snahy o zisk demokratické nominace do listopadových prezidentských voleb v USA. Přes 600 milionů dolarů, které investoval do kampaně, zcela pohořel. Jediné vítězství v zámořském území Americká Samoa nelze považovat ani za cenu útěchy.