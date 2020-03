Unipetrol otevřel v chemickém areálu v Litvínově tréninkové centrum pro školení nových zaměstnanců. Sloužit bude i pro přezkušování současných pracovníků ve výrobě a pro praxe studentů středních a vysokých škol. Požární polygon budou mít k dispozici hasiči z chemičky, využít jej mohou i dobrovolní hasiči a další zájemci.

Cílem tréninkového centra, které doposud stálo zhruba 50 mi­lionů korun, je seznámit nově příchozí v praktickém výcviku s chemickým provozem, jak vypadá práce ve výškách či obsluha. Unipetrol zaměstnává 4715 lidí, z toho je dva tisíce chemiků. Ředitel společnosti Tomasz Wiatrak řekl, že díky generační výměně se zvýšil počet nově přijímaných lidí. Dříve jich bylo do 20 ročně, v roce 2017 to bylo 88 lidí, o rok později 94 a loni 72 lidí.

Doposud zaměstnanci absolvovali před nástupem do provozu teo­retickou přípravu. Teď se budou zhruba dva měsíce školit v novém centru, kde jsou například cvičné jednotky, dálkově řízený velín či stanoviště první pomoci. "Stávalo se nám, že jsme přijali člověka, který po teoretické přípravě nastoupil do provozu a po první směně nám řekl, že to není nic pro něho nebo že se bojí výšek. V tréninkovém centru eliminujeme neperspektivní operátory," uvedl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol.

Zaměstnanci se naučí, jak se chovat v provozu, vyzkouší si krizové situace, hašení různých druhů požáru, zásady bezpečnosti a podobně. Zájem o využití centra v budově bývalé výzkumné základny mají střední a vysoké školy, jejichž studenti potřebují praxi v průmyslovém provozu. V plánu jsou zážitkové dny pro základní školy. "Chceme ukázat dětem, co je to chemie v praxi," uvedl Herink.

Vyučovat budou zaměstnance a studenty profesionální trenéři a lidé z provozu. Nacvičovat budou mimo jiné první pomoc. První zážitkový den bude v areálu na konci dubna a prvních 25 studentů střední školy nastoupí na praxi v květnu.

Unipetrol nabízí využití nového centra dalším podnikům, jako je Čepro, Mero a jiné. Na podzim se otevře požární polygon, připraveno je rozšíření o pyrolýzní jednotku, náklady na obě stavby jsou zhruba 30 milionů korun.

Zkušební armatury v tréninkovém centru Unipetrolu. Foto: ČTK