Tiskovka vlády k problému koronaviru připomínala hlášení Rádia Jerevan. "Pokud to někdo nepochopil, tak jsme zakázali účast diváků na mistrovství světa v biatlonu, protože je to akce pro sto tisíc lidí," prohlásil Andrej Babiš. Takže Rádio Jerevan nyní opravuje: Nejde o mistrovství světa, ale o světový pohár. A do areálu se sice vejde sto tisíc lidí, ale jde o součet návštěvnosti za čtyři dny závodu. Maličkosti, které ale dobře ilustrují chaotičnost v rozhodování, jak nakládat s veřejnými akcemi.

Vláda trvá na tom, že nedovolit účast diváků v Novém Městě bylo správné. Další evropské země (s výjimkou Švýcarska a severní Itálie), byť mají případů koronaviru víc než Česko, přitom zatím účast diváků na sportovních akcích nezakazují. Ví naše vláda něco, co jinde nevědí? Nebo všude kromě Česka politici nezodpovědně riskují? Těžko.

Zmatečnost rozhodnutí Babišovy vlády zvýrazňuje, že k zákazu účasti diváků na jiných sportovních akcích podle ní "není důvod". Na první pohled sice můžeme spatřit jisté ratio v tom, že třeba na derby Sparta−Slavia na rozdíl od biatlonu nepřijede množství zahraničních návštěvníků. Ale když se podíváme do sportovního kalendáře, uvidíme řadu akcí, kde tenhle argument neplatí. Třeba 28. 3. se koná Pražský půlmaraton, obrovská akce, na které značnou část z dvanácti tisíc účastníků tvoří cizinci. A jedna z nejpočetnějších skupin přijíždí tradičně z Itálie, kde jsou dálkové běhy mimořádně populární. S běžci navíc přijíždějí v rámci maratonské turistiky rodinní příslušníci. Množstvím lidí na jednom místě a "mezinárodností" je to akce zcela srovnatelná se Světovým pohárem v biatlonu. Přistupovat k ní o 180 stupňů jinak zrovna racionální není.

Kdyby vládní "Rádio Jerevan" chtělo odvysílat smutnou pravdu, zněla by zřejmě tak, že vláda potřebovala vypadat akčně a rychle v rámci boje s koronavirem něco zakázat. Na ráně byl biatlon. Tak ho prostě odstřelila. A když jí došlo, že je to chyba, bylo už pozdě to vzít zpět.