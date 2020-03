Hospodaření majitelů lesů by v příštích letech nemuselo být závislé jen na prodeji dřeva. Stát by jim měl platit za to, že lesy zadržují vodu, chrání půdu či slouží lidem k rekreaci. Návrh je součástí koncepce státní lesnické politiky, kterou v minulém týdnu schválila vláda. Kvůli klimatické změně a plošnému odumírání stromů v různých částech kontinentu doporučuje takové kroky Evropská unie. V Česku už dokonce existuje ministerstvem zemědělství schválená metodika, která umí celkový přínos lesa převést na peníze. Jejím autorem je tým odborníků vedený profesorem z České zemědělské univerzity Luďkem Šišákem. V rozhovoru pro HN říká, že ji vypracovali hlavně jako ukázku toho, co les přináší a o co by jeho zmizením společnost přišla. Nemyslí si ale, že se to stane:

"My Slované a Germáni si lesů vážíme, je to pro nás přátelská část krajiny. Známe všechny vodohospodářské funkce lesa a vážíme si jich."