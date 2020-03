◼ ČESKO

Testovat bude možné až 600 vzorků denně

Česko navázalo kontakt s americkou firmou Gilead vyvíjející lék proti nemoci Covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Pokud by se objevil pacient s vážným průběhem, dodá experimentální lék do Česka. Po jednání se zástupci jednotlivých nemocnic v pražském Motole to řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Klinické testy léku Remdesivir začaly v USA před několika dny. Lékaři chtějí do testů zapojit 400 lidí v 50 zemích.

◼ USA

Twitter vyzval zaměstnance, aby pracovali z domova

Společnost Twitter vyzvala své zaměstnance po celém světě, aby v zájmu boje proti šíření koronaviru pracovali z domova. Pro pracovníky v asijských pobočkách bude ho­me office povinností. Provozovatel sociál­ní sítě má podle agentury Bloomberg globálně skoro pět tisíc zaměstnanců. Mezinárodní pohyb svých zaměstnanců omezila i řada jiných amerických společností, další včetně Facebooku a Googlu zase odložily nebo zrušily plánované konference.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Plán proti viru počítá s povoláním lékařů z penze

Britská vláda by při významném rozšíření koronaviru zvažovala zavírání škol, omezování shromažďování nebo doporučení práce z domova, v poslední fázi případné epidemie pak povolání zdravotníků v důchodu zpět do služby či odklady nenaléhavé péče. Uvádí to její akční plán. Podle premiéra Borise Johnsona je Británie na boj proti nákaze velmi dobře připravena. Co se týče obyvatel, za nejdůležitější označil mytí rukou.

◼ EVROPSKÁ UNIE

UEFA pomůže ligám odložit fotbalové zápasy

Evropská fotbalová unie UEFA sestavila pracovní skupinu, která bude pomáhat národním soutěžím s odkládáním zápasů kvůli nákaze koronavirem a hledáním náhradních termínů v nabitém programu. Přesouvání utkání bude náročné, v březnu se uskuteční další kola společných evropských soutěží, tedy Ligy mistrů i Evropské ligy, a reprezentační zápasy včetně baráže o postup na letní mistrovství Evropy. Ligové zápasy zatím odložila Itálie nebo Švýcarsko.

Není důvod k panice a k vykupování potravin. Situace v České republice je pod kontrolou.

Adam Vojtěch

Ministr zdravotnictví (za ANO) uvedl, že neexistují signály o epidemii nového koronaviru v Česku, přestože počet nakažených lidí může růst.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Unie pomůže Řecku s migranty na hranicích

Představitelé tří klíčových institucí Evropské unie při návštěvě v Řecku slíbili pomoc při ochraně hranic s Tureckem, které se v posledních dnech pokusilo překročit přes 20 tisíc migrantů. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová řekla, že zodpovědnost za situaci musí přijmout unie jako celek, a oznámila, že na pomoc Řecku uvolní 700 milionů eur. Předseda Evropské rady Charles Michel vyzval Turecko, aby respektovalo dohodu o migraci z roku 2016.

◼ ČESKO

ČEZ uzavřel infocentra, Akademie věd budovu

Energetická skupina ČEZ uzavřela kvůli šíření nákazy novým koronavirem informační centra ve svých elektrárnách, do odvolání platí také zákaz veškerých exkurzí a všech zbytných návštěv do všech objektů společností skupiny. S podobným opatřením přichází také Akademie věd ČR, která ode dneška pro veřejnost uzavřela svou hlavní budovu na Národní třídě v Praze. Až do odvolání do ní smějí jen pracovníci akademie.

◼ ČESKO

TOP 09 a lidovci jdou společně do voleb

Lidovci, TOP 09 a nezávislé osobnosti budou v letošních krajských volbách v Libereckém kraji kandidovat pod názvem Společně pro Liberecký kraj. Lídrem kandidátky je vedoucí Chráněné krajinné oblasti Český ráj Jiří Klápště (TOP 09), dvojkou ekonom a předseda liberecké KDU-ČSL Štěpán Matek. Zástupci obou stran stvrdili spolupráci v Poslanecké sněmovně podpisem dohody.

◼ ŘECKO

Virus ovlivní zapalování olympijského ohně

Slavnostní zažehnutí olympijského ohně se příští týden uskuteční podle plánu, na ceremoniál v řecké Olympii ale bude kvůli riziku šíření koronaviru omezen přístup. Zapálení pochodně pro hry v Tokiu se plánuje na 12. března, následovat bude i obvyklá sedmidenní štafeta na území Řecka, než bude oheň předán japonským pořadatelům. Hry mají začít 24. července, olympijská ministryně Seiko Hašimotová připustila, že by se mohly konat i později.

◼ ČESKO

Soud zprostil obžaloby exšéfa CzechInvestu Křížka

Obvodní soud pro Prahu 2 zprostil obžaloby bývalého ředitele státní agentury CzechInvest Miroslava Křížka, který byl stíhán v souvislosti se zakázkou na provedení personálního auditu za více než dva miliony korun. Osvobodil i druhého obžalovaného Zdeňka Hurského, který audit vytvářel. Rozsudek není pravomocný. Policie případ vyšetřovala od srpna 2012, kdy prohledávala kanceláře agentury v Praze.

◼ ČESKO

Prezidentovi stále věří víc než polovina občanů

Prezidentovi Miloši Zemanovi v únoru věřilo 51 procent lidí, stejně jako předchozí dva měsíce. Vládě nyní důvěřuje 43 procent občanů, což je o tři procentní body méně než v lednu, vyplývá z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Důvěra veřejnosti v ústavní instituce se podstatně nezměnila, oproti minulému průzkumu si výrazněji pohoršili jen hejtmani a krajská zastupitelstva. Nejvyšší důvěře se tradičně těšili starostové.

◼ ČESKO

V Brně se otvírá Centrum paliativní péče

V Brně v Poliklinice Zahradníkova zahajuje činnost Centrum paliativní péče, postupně otevře poradnu, ambulanci, také zajistí fungování domácího hospice. Předpokládá se, že ročně poradnu a ambulanci využije asi 800 pacientů, u mobilního hospice se očekává kolem 300 pacientů ročně. Paliativní péče se poskytuje pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo takzvaném terminálním stadiu.

◼ SLOVENSKO

Čaputová pověří Matoviče sestavením vlády ve středu

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová ve středu pověří Igora Matoviče sestavením nové vlády po sobotních parlamentních volbách, které Matovičovo hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) vyhrálo. Čaputová to oznámila poté, co se setkala s šéfy tří stran, jež podle hlavy slovenského státu vyjádřily připravenost jednat s Matovičem o vytvoření kabinetu. Případná čtyřkoalice by měla ve sněmovně ústavní většinu.

"

Írán v uplynulých třech měsících ztrojnásobil své zásoby obohaceného uranu, nyní má více než tunu tohoto materiálu.

MAAE