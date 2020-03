Provozovatelé lodí na amsterdamských kanálech se připravují na zákaz dieselových motorů, který je naplánován na rok 2025. Jedním z příkladů je i skoro stoleté plavidlo Gerarda Johanna. Vypadá sice jako "klasika" se dřevěným obložením, pod její podlahou se ale ukrývá nový pohon − 66 lithium-iontových baterií. Zelenému vedení Amsterdamu se v boji za klimatickou neutralitu na pověstných "grachtech" daří. Z 550 komerčních lodí jich je bezemisních už 75 procent. Horší je to s rekreačními plavidly. Těch je kolem 12 tisíc a bezemisních pouze pět procent. Město chce jejich majitele motivovat i zlepšením infrastruktury. Plánuje, že do konce roku 2021 bude nainstalováno 100 nabíjecích stanic pro lodě. Tento týden byla uvedena do provozu i plovoucí nabíjecí stanice firmy Skoon Energy, která má pomáhat s vyvážením sítě.