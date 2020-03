Jeden z největších světových realitních veletrhů MIPIM (Le Marché International des Professionnels de L'immobilier), který se každoročně koná od 10. do 13. března ve francouzském Cannes, proběhne kvůli obavám z šíření epidemie koronaviru v termínu od 2. do 5. června. Změnu včera oznámil organizátor akce Reed MIDEM. Na veletrh každoročně míří i čeští developeři a politici.

Prologis posiluje ve střední Evropě

Developerská firma Prologis loni ve střední Evropě započala stavbu sedmi skladových budov o rozloze 200 tisíc metrů čtverečních. Nejaktivnější byla v loňském roce společnost v Polsku, kde se pustila do stavby čtyř nových budov, po jedné pak začala stavět v Česku, Maďarsku a na Slovensku. Tuzemskou stavbou byl areál v pražských Úžicích, který má 21 tisíc metrů čtverečních a měl by být dokončen letos v červnu. Developer také loni ve střední Evropě dokončil celkem osm budov s celkovou plochou 189 tisíc metrů čtverečních. Součástí byly i dvě stavby v Brně a u pražského letiště. Další nové developerské projekty, které firma plánuje pro letošní rok, jsou u dálnice D1 na Benešovsku, dále u dálnice D5 u Plzně a v Brně. Na Slovensku je pak pro firmu prioritou oblast v okolí Bratislavy.

Ústí nad Orlicí nemá na opravy, musí prodávat

Radnice města Ústí nad Orlicí nemá dostatek peněz na opravu bývalé administrativní budovy v areálu dřívější textilky Perla 01. Připravuje proto její prodej. Město si nyní nechává zpracovat znalecké posudky a řeší, jak by prodej probíhal. "Máme uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu s makléřem, který mapuje situaci a připravuje podklady pro výběrové řízení. To by přišlo na řadu v druhé polovině letošního roku," říká starosta Petr Hájek (sdružení Oušťáci). Bývalá textilka se nacházela na více než třech hektarech v centru města. Areál město koupilo za 30 milionů korun v roce 2011. Pardubický kraj plánuje na části plochy po bývalé továrně postavit ateliéry pro střední školu uměleckoprůmyslovou.