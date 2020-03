Literární vkus slovenské prezidentky Zuzany Čaputové není veřejně známý. Ale nebylo by divu, kdyby nyní sáhla po klasice Gabriela Garcíi Marquéze Sto roků samoty. Čaputová bude v úřadu ještě více než čtyři roky, aniž by se nejen na Slovensku, ale kdekoli jinde v nejbližším okolí rýsovalo, že se potká s podobně naladěnými liberály, kteří by dokázali uspět ve volbách.