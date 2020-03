Zájem o učňovské obory v Česku dlouhodobě upadá. Vrátit řemeslu prestiž a motivovat mladé lidi k jeho studiu by mohla mistrovská zkouška. Ta má být dokladem nejvyšší řemeslné kvality a skládat by ji mohli řemeslníci s alespoň pětiletou praxí za posledních 10 let. Návrh na její zavedení aktuálně prochází meziresortním připomínkovým řízením. První zájemci by mohli mistrovskou kvalifikaci získat příští rok.