Platy českých učitelů stále patří mezi nejnižší ze zemí OECD. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO 2011) se ale už i Česko blíží mezinárodní úrovni. "Je však nutné podotknout, že naše startovací pozice, kdy jsme do školství patnáct let prostředky nedávali a platové ohodnocení nebylo závratné, byla horší. Teď se to pokoušíme narovnávat. Poslední dva až tři roky jsou, co se týká přidávání učitelům, velmi dobré," shrnul Plaga v polovině února v diskusi Hospodářských novin.