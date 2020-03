Ve věku 84 let zemřel bývalý generální ředitel společnosti General Electric Jack Welch. Časopis Fortune Welcha v roce 1999 jmenoval manažerem století.

Welch začal pracovat v GE v roce 1960 jako chemický inženýr v divizi plastů. V roce 1972 se stal viceprezidentem a v dubnu 1981, ve věku 45 let, byl jmenován generálním ředitelem. Tržní hodnota General Electric pod jeho vedením vzrostla z 12 miliard na 410 miliard dolarů (9,4 bilionu korun) a GE se stala jednou z nejhodnotnějších firem světa. Welch odešel do důchodu v roce 2001, krátce před teroristickými útoky v New Yorku. Pro jeho nástupce tak nastalo těžké období propadu akciových trhů a recese. Akcie GE oslabily a firma byla nucena prodávat majetek. Nyní se hodnota firmy pohybuje kolem 95 miliard dolarů.