Koronavirus se od prosince šíří z Číny, v celém světě je už více než 89 tisíc nakažených, onemocnění podlehlo více než tři tisíce lidí. První tři nakažené nemocí Covid-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje, má od neděle i Česko. Na nemoc zatím neexistuje spolehlivý lék, několik se jich ale už testuje. V Evropě je nejhůře postiženou zemí Itálie.

Testy v nemocnicích

Vzorky odebrané lidem s podezřením na nový typ koronaviru bude nově testovat pět nemocnic a zdravotních ústavů. Vedle Státního zdravotního ústavu v Praze bude testovat také Zdravotní ústav v Ostravě, Nemocnice České Budějovice, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Fakultní nemocnice v Motole. Pozitivní případy bude dál ověřovat SZÚ a laboratoř v Berlíně. Úřady začaly pracovat také na tom, aby mohli testy lidé absolvovat doma.

Práce z domova

Řada firem v Česku nařídila karanténu zaměstnancům, kteří se vrátili z oblastí zasažených koronavirem. Především z Číny nebo z Itálie, kam lidé v zimě jezdí lyžovat. Firmy jsou benevolentnější při umožňování práce z domova a nabádají k rušení zahraničních cest i pracovních schůzek. Některé z nich ve svých budovách instalovaly nádoby s dezinfekčními prostředky, které by zaměstnanci měli použít pro osobní hygienu.

Zavřená sněmovna

Veřejnost nebude moci sledovat schůzi sněmovny z galerie, která je pro ni v jednacím sále vyhrazena. Galerie bude kvůli riziku šíření nového typu koronaviru uzavřená. Další schůze dolní komory začíná dnes odpoledne a s přestávkou na jednání výborů by mohla trvat do posledního březnového pátku. Komentované prohlídky svého sídla zrušil i Senát, od úterý do 18. března, kdy se má konat schůze Senátu.