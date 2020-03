Když před dvěma roky pražská burza spouštěla trh Start, měla o jeho zacílení jasno. Vznikal proto, aby majitelé menších až středních firem dostali možnost získat na kapitálovém trhu peníze pro rozvoj podniku bez toho, že by je zatěžovala pravidelná platba úroků. Nebo aby na novém "parketku" našli kupce pro svou firmu či její část, to je dnes také velmi aktuální téma. Tomuto účelu i profilu potenciálních investorů byla přizpůsobena i pravidla. Cílem bylo dosáhnout co nejnižších nákladů, aby si pro peníze mohly přijít i ty firmy, pro které byl klasický úpis akcií příliš drahý. A naopak: aby nové a většinou dlouhodobé akcionáře našly i ty podniky, které jsou pro klasickou burzu a na ni zaměřené investory nezajímavou drobotinou.