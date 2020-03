Současné záběry utečenců stříhajících dráty na cestě z Turecka do Řecka nebo Bulharska vyvolávají vzpomínku na rok 2015, kdy se přelévala uprchlická vlna do Evropy a jenom do Německa přinesla přes milion imigrantů. Nyní by však mohlo jít o předehru k mnohem větší vlně, pokud by se ke třem a půl milionu uprchlíků ze Sýrie, kteří už v Turecku jsou, přidaly statisíce lidí, které za ruské letecké podpory svírá ofenziva asadovských vojsk v poslední vzbouřenecké provincii Idlib.