Až dosud platilo, že Piráti byli piráty spíše v nadsázce. I do stranického loga si raději dali jen vzdutou plachtu než natvrdo lebku s hnáty. Jenže pirátskou hravost rázně srazil k zemi nápad poslat do souboje o uvolněné senátorské křeslo na Teplicku Tomáše Tožičku.

Tenhle dnešní nestraník, avšak celoživotní aktivista s minulostí ultrazeleného aktivisty, už dopředu budil rozpaky mimo jiné fanatickým výrokem, že kapitalismus a pravicová politika jsou zločiny proti lidskosti. Teď se však Tožička odvařil definitivně, když se zjistilo, že v roce 2009 do příspěvku na sociální síti psal o "brutální okupaci Palestiny izraelskými okupačními vojsky" a do Davidovy hvězdy nakreslil hákový kříž. To není ani zelené, ani pirátské. To je ubohé, hloupé a nepřijatelné. Asociální pošlapání památky milionů lidí, které právě hákový kříž donutil připnout Davidovu hvězdu a pak je poslal na smrt.

Proto je jenom dobře, že se pirátské vedení rozhodlo Tožičky zbavit a vyzvalo jej k odchodu z kandidátky. Nemuselo to dojít tak daleko, kdyby si Piráti včas dohledali dávné varování bývalého ministra životního prostředí Ivana Dejmala. Někdejší politik Občanské demokratické aliance se v roce 2005 angažoval ve Straně zelených a v dopise jejímu olomouckému sjezdu burcoval proti ovládnutí partaje ultrazelenou frakcí, k níž se Tožička tehdy hlásil. "Plně přejali kulturu, kterou zavedla ODS… Nesouhlasící je nutno přehlasovat, nikoli přesvědčit… Tožička snižuje každého, kdo se dotkne smečky, přes jejíž střežení nabývá svou důležitost. Nic tak satansky odporného, jako je Tožička, jsem ani v kriminále nepotkal," uvedl Dejmal. Úsudek jistě expresivní a tvrdý, ale proti hákovému kříži v Davidově hvězdě vlastně čajíček.

Stažením Tožičky se Česká pirátská strana možná připravila o výkonnou osobnost. Na poslední chvíli však zabránila, aby voličsky stoupající partaj měla z extremistické ostudy kabát. A aby vtipálci na plachtu v jejím logu přimalovávali nepatřičné symboly.