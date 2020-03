Nekontrolovaný proud uprchlíků do Evropy před čtyřmi lety zastavila dohoda, kterou Evropská unie vyjednala s Tureckem. To se zavázalo, že výměnou za finanční pomoc zadrží žadatele o azyl na svém území, odkud do unie odcházeli. Státy EU nyní doufají, že dohoda přežije i poté, co směrem k unijním hranicím s Tureckem nejspíš v nejbližší době zamíří až stovky tisíc lidí. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že jim "otevřel brány".