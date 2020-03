Co má společného pětadvacátá bondovka, jež v dubnu přijde do kin pod názvem Není čas zemřít, a americká fotbalová liga, jež slaví pětadvacet let existence? Odpovědí je slavné jméno. Spojovacím článkem je oscarový skladatel Hans Zimmer. Zkomponoval hudbu k novému dobrodružství agenta 007 a vytvořil také novou hymnu MLS. V prostřizích videa, které ji uvádí, figurují hráčské hvězdy. Největší osobnost nového ročníku rozehraného o víkendu ale neuvidíme na hřišti, nýbrž na tribuně. Jmenuje se David Beckham.