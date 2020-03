◼ ČÍNA

Znečištění vzduchu kleslo kvůli výpadkům továren

Znečištění ovzduší v Číně se v posledních týdnech výrazně snížilo, zčásti kvůli zpomalení ekonomiky v důsledku šíření nového typu koronaviru. Uvedl to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Ten na základě svých satelitních snímků srovnal znečištění ovzduší v Číně v prvních dvou měsících roku 2019 a 2020. Snímky ukazují pokles hladiny oxidu dusičitého, který se časově shoduje s omezením či pozastavením výroby v mnoha továrnách.

◼ JIŽNÍ KOREA

Soul podal kvůli koronaviru trestní oznámení na sektu

Jihokorejská metropole Soul podala kvůli šíření nového typu koronaviru trestní oznámení na vedení náboženského hnutí Sinčchondži, které viní ze zabití a porušení zákona o infekčních chorobách. Podle radnice lídři hnutí, považovaného za sektu, nedali úřadům pátrajícím po možných nakažených jména všech svých členů. Jižní Korea je po Číně státem nejvíce postiženým novým koronavirem, který se od prosince šíří z čínského Wu-chanu.

◼ RUSKO

Rusové protestovali proti změnám v ústavě

Tisíce lidí se sešly v centru Moskvy, aby si připomněly Borise Němcova, ruského opozičního politika, zavražděného před pěti lety. Podle organizátorů byl sobotní pochod současně protestem proti změnám v ústavě navrženým prezidentem Vladimirem Putinem. Šlo o první demonstraci od ohlášení změn. Ty mají podle kritiků umožnit Putinovi udržet si moc i po odchodu z funkce prezidenta v roce 2024.

◼ ČESKO

Brabec: kůrovcová kalamita může skončit do pěti let

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) by kůrovcová kalamita mohla skončit za tři až pět let. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) dodal, že záleží i na množství srážek. Uvedli to po schůzce poradního týmu prezidenta Miloše Zemana. Ministerstvo zemědělství vlastníkům lesů už dříve vyčlenilo 2,5 miliardy korun na obnovu pozemků zasažených kůrovcem, letos pokračuje ve vyplácení peněz a prodloužilo lhůtu na zalesnění až na pět let.

"

Pokud bude vše odsouhlaseno předsednictvem hnutí, bude na naší kandidátce i pan Jaroslav Foldyna.

Dominik Hanko

předseda regionálního klubu SPD Ústeckého kraje o podzimních krajských volbách

◼ ČESKO

Dovoz volně prodejných zbraní by se mohl ztížit

Stát by měl začít kontrolovat dovoz vybraných volně prodejných zbraní, konkrétně expanzních zbraní a zbraní pro náboje typu Flobert. Cílem je především ohlídat reexport těchto výrobků do západoevropských zemí, kde jsou ve zvýšené míře používány při trestné činnosti. Šlo by asi o 250 obchodních případů ročně. K vyřizování agendy by vzniklo nové pracovní místo. Změna by měla nastat od 1. dubna.

◼ ČESKO

Lidé demonstrovali na obranu institucí

Tisíce lidí se včera odpoledne sešly na Staroměstském náměstí v Praze na demonstraci, kterou svolal spolek Milion chvilek po nedávném zvolení někdejšího zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka ombudsmanem. Organizátoři na protestu upozornili na hrozbu rozkladu institucí, které mají kontrolovat pravidla a sloužit občanům. Projevili obavu zejména z možnosti ovládnutí veřejnoprávních médií politiky.

◼ ČESKO

Lesy ČR vypsaly náhradní tendry za čtvrt miliardy

Státní podnik Lesy České republiky vypsal náhradní lesnické tendry, které se týkají dvou územních jednotek, na nichž podnik v minulém tendru 2020+ nikoho kvůli finančně nevýhodným nabídkám nevybral a soutěže zrušil. Tendry jsou v hodnotě 241 milionů korun a zájemci mohou nabídky podat do 24. března. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi a jejich hlavním úkolem je v současnosti zvládnutí kůrovcové kalamity.

◼ ČESKO

Zemřel výtvarník a hudebník Jan Vyčítal

Ve věku 77 let včera zemřel jeden z průkopníků české country a zakládající člen skupiny Greenhorns Jan Vyčítal. Veřejnosti byl známý nejen jako zpěvák, kytarista a textař, ale i jako karikaturista a autor kreslených vtipů. "Dnes odešel na poslední vandr do věčného kraje modré trávy zakládající člen skupiny Greenhorns Honza Vyčítal. Suchou stezku, Honzo, a slunce nad hlavou!" uvedli členové Greenhorns na webu kapely.

◼ ČESKO

Úřad pro kybernetickou bezpečnost chce vést 9 lidí

Do výběrového řízení na ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se přihlásilo devět lidí. Uchazeč, který uspěje v řízení před sedmičlennou komisí, by měl nastoupit k 1. dubnu. Nahradí Dušana Navrátila, jehož odvolání v prosinci premiér Andrej Babiš (ANO) zdůvodnil nízkou odborností a nedostatečnými manažerskými a komunikačními schopnostmi. NÚKIB do jmenování nového ředitele vede statutární náměstek Jaroslav Šmíd.

◼ ČESKO

Praha 4 odmítá mrakodrap, podle ní zhorší život v okolí

Vedení radnice Prahy 4 nesouhlasí s výstavbou administrativní budovy developerské skupiny Karimpol na rohu Vyskočilovy a Budějovické ulice. Podle radních městské části zhorší život v okolních domech. Proti výstavbě až 72 metrů vysokého domu už dříve sepsali petici místní obyvatelé. "Jsme přesvědčeni, že chystaný objekt v navržené podobě výrazně zhorší denní osvětlení okolních staveb a je i v zásadním rozporu s platným územním plánem," řekl radní Patrik Opa (ODS).

◼ ČESKO

Reforma penzí počítá s růstem odvodů OSVČ

Všechny varianty reformy penzí počítají s růstem odvodů živnostníků. O jejich navýšení jednala v pátek důchodová komise. Debatovala o tom, že osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) by mohly platit pojistné ne z poloviny vyměřovacího základu, ale ze tří čtvrtin. Záměr po jednání komise pro spravedlivé důchody popsala její předsedkyně Danuše Nerudová. Někteří opoziční politici plán kritizují. Odmítají také oslabování zásluhovosti.

◼ ČESKO

Žalobce dostal návrh obžalovat Švachulu

Policie navrhla státnímu zástupci, aby obžaloval bývalého brněnského politika Jiřího Švachulu (dříve ANO) a další obviněné v případu podezření z korupce na radnici Brno-střed. Celkem jde o 11 lidí a dvě firmy. Státní zástupce Radek Mezlík uvedl, že výše úplatků, které si skupina podle kriminalistů rozdělila, je dohromady asi 33 milionů korun. Ovlivněny byly podle policie zakázky v celkovém objemu asi za 328 milionů korun.

"

Bývalo to tak, že jenom Poláci jezdili do Česka. Teď je to i naopak. Jsme rádi.

Adam Krzyźanowski