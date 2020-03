Viditelný paradox. Pre­miérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který si dal do štítu heslo "Makáme", vadí z členů vlády za koaliční ČSSD kupodivu nejvíc ten nejaktivnější a nejvýraznější: ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Když nedávno navrhla navýšení penzí v příštím roce o 300 korun oproti povinné valorizaci, Babiš ji okřikl, že "do médií stále navrhuje něco, co nemá koaličně předjednané". Minulý týden provedla policie na ministerstvu razii kvůli zakázce na informační systémy, zadržela náměstka Jana Baláče z ČSSD a šéfa příslušného odboru Karla Macha − a z premiéra vypadlo, že Maláčovou na nedostatky předem desetkrát písemně upozornil. Čti: tiše si proti ní "zaprotokoloval" důkazy.