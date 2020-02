Huawei odvážně, ovšem bez Googlu

V týdnu, kdy měl proběhnout veletrh Mobile World Congress, zrušený kvůli koronaviru, se přesto představují novinky, jen jinak. Například Huawei v on-line přenosu ukázal novou verzi skládacího telefonu Mate Xs, který má prý ještě odolnější obrazovku z ohebného OLED panelu než jeho předchůdce. Novinka s podporou 5G sítí se v březnu začne prodávat také v Česku s cenou kolem 60 tisíc korun. V telefonu ale bude chybět obchod s aplikacemi Google Play, YouTube nebo Google Photos. Huawei místo toho propaguje vlastní App Gallery a snaží se pro svůj obchod získat i české vývojáře. Svou aplikaci zde už nabízí například Komerční banka.

Projektor do batohu

Xiaomi Mi Smart Compact Projector váží jen 1,3 kilogramu, promítne ale až třímetrový obraz s Full HD rozlišením. Foto: archiv výrobce

Xiaomi se už chystá na dovolenou a začíná prodávat přenosný projektor, který se vejde i do příručního zavazadla. Novinka Mi Smart Compact Projector, která váží jen 1,3 kilogramu, umí vytvořit až třímetrový obraz s Full HD rozlišením. Projektor má vlastní 16GB úložiště na filmy a dá se ovládat telefonem. Nechybí ani tradiční HDMI konektor, a pokud by nestačily integrované reproduktory, lze připojit sluchátka nebo externí reprosoustavy. Cena 15 490 korun přitom není nijak extrémní.

Vlastní nemocnice během chvíle

Ve hře Two Point Hospital se hráč v roli šéfa nemocnice musí postarat o léčbu pacientů, jejich pohodlí i o spokojenost zaměstnanců. Foto: archiv výrobce

Hra Two Point Hospital nemohla přijít v lepší chvíli, pokud tedy máte rádi ironii a trochu nemocničního humoru. Nový titul společnosti Two Point Studios, dostupný pro Windows, Linux i všechny aktuální herní konzole, se vrací k dříve populárnímu žánru "správcovských her". Jako šéf nemocnice se musíte starat o léčbu pacientů, jejich pohodlí i o spokojenost zaměstnanců. Namísto koronaviru se tu ovšem léčí vymyšlené nemoci, které staví často na anglických slovních hříčkách. A pokud pacient zemře, po chodbách bloudí jeho duch a straší.