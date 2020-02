Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) přichází s nápadem, jak menším podnikatelům usnadnit život. Živnostníci s ročními příjmy do milionu korun by už příští rok mohli jednou platbou vyřešit všechny své povinnosti vůči státu. Paušální daní by zaplatili jak daň z příjmů, tak i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Zástupci firem a živnostníků nápad vítají. S kritikou naopak vyrukovali odboráři a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Vadí jim třeba, že by nová daň mohla motivovat lidi, aby se nechali zaměstnávat v rámci takzvaného švarcsystému.