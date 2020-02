Megalomanský a nesmyslný. Těmito slovy ve čtvrtek ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) zhodnotil projekt Czechiana − největší IT projekt jeho úřadu za 450 milionů korun, který byl těsně před podpisem smlouvy. "Když jsem se bavil s odborníky, bylo těžké najít někoho, kdo by projekt označil za potřebný, a to i tady na ministerstvu," uvedl Zaorálek. Po debatách s experty a prostudování materiálů se proto tento týden rozhodl, že smlouvu na obří zakázku nepodepíše. Systém měl sbírat a ověřovat data o objektech národního kulturního dědictví.