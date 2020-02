Tři hlavní zdroje tradic naší lidově-demokratické armády jsou skutečně tři. No tak, soudruhu Voňavko, postavím se, když to vím, a pořádně to nahlas řeknu. Zdroje tradic naší lidově-demokratické armády jsou… soudruh Žižka, soudruh Husek a soudruh spisovatel Alois Jirásko." Taková je jedna z mnoha nesmrtelných replik Černých baronů, ve které před důstojnickou komisí zkouší v kostele předělaném na učebnu podporučík Troník v podání Miroslava Donutila "pétépáky" a absurdní větu pak po něm slabikuje Jan Kraus v roli vojína Voňavky.