Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uložil nemocnicím, aby se kvůli nebezpečí koronaviru předzásobily ústními rouškami na čtyři měsíce dopředu.

To představuje 1,5 milionu kusů. O ministrově kroku ve středu informoval premiér Andrej Babiš (ANO) při návštěvě firmy Batist Medical v Červeném Kostelci na Náchodsku. Firma patří mezi největší dodavatele roušek v zemi a chystá zvýšení dodávek roušek o 50 procent asi na 1,5 milionu měsíčně. Firma bude vyrábět i nově vyvinutý typ roušky, která má lepší filtrační schopnost díky dovnitř vložené vrstvě z nanovláken. Na tuto technologii se už zaměřuje firma Respilon z Brna. Do několika týdnů má začít nabízet speciální masky s nanovláknem a oxidem mědi, které jsou schopné zachytit koronavirus a zahubit ho. Vojtěchova výzva se podle Babiše (oba na snímku z úterní návštěvy benešovské nemocnice) týká státních nemocnic. Rouškami by se podle něj ale měly předzásobit i ty krajské.