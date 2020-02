Už několik let se ve světovém mediálně-zábavním průmyslu spekulovalo o tom, kdo asi nahradí jednoho z nejmocnějších mužů tohoto byznysu − Roberta Igera, šéfa amerického konglomerátu Walt Disney Company. Ten od roku 2011 několikrát ohlašoval odchod do důchodu, ale nakonec si to vždy rozmyslel.