◼ ČESKO

Maláčová žádá o svolání Bezpečnostní rady státu

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) požádala premiéra Andreje Babiše (ANO) o svolání Bezpečnostní rady státu kvůli zajištění informačních systémů v resortu. Řekla to po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem. V sídle ministerstva kvůli zakázce na systém zasahovala v pondělí policie, obvinila dva vysoké úředníky z pletich a přípravy zneužití pravomoci. Babiš řekl, že ministryně zakázky nezvládla a bude po ní chtít vysvětlení.

◼ ČESKO

EIB loni v Česku podpořila dvojnásobně víc projektů

Evropská investiční banka loni podpořila v Česku projekty v hodnotě 37,9 miliardy korun, meziročně je to více než dvojnásobný nárůst. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) v Praze to uvedla viceprezidentka banky Lilyana Pavlovová. Banka loni v Česku pomohla například osmi projektům modernizace, rekonstrukce a obnovy železniční infrastruktury a také České spořitelně zajistit financování pro malé a střední podniky.

◼ RUSKO

Rusové už vědí, kdy budou hlasovat o změně ústavy

Ruský prezident Vladimir Putin souhlasil s návrhem, aby Rusové hlasovali o změnách v ústavě 22. dubna. Změny doporučil šéf Kremlu ve svém poselství o stavu země v polovině ledna s tím, že konečné slovo budou mít voliči v referendu. Podle kritiků mají změny udržet Putina u moci i poté, co mu v roce 2024 vyprší současný, již čtvrtý prezidentský mandát. Ústava nyní zakazuje zastávat více než dvě prezidentská období za sebou.

◼ TURECKO

Prezident Erdogan hrozí bojem v syrském Idlibu

Turecká armáda hodlá do konce měsíce vytlačit syrské vojáky z blízkosti tureckých pozorovacích stanovišť v syrském Idlibu. Řekl to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Boje v Idlibu na severozápadě země se stupňují od prosince a na straně syrské armády se jich účastní také Rusové. U turecké hranice se v důsledku bojů hromadí tisíce uprchlíků. Podle agentury AP v bojích zemřelo od prosince asi 300 civilistů a zhruba 900 tisíc lidí bylo vysídleno.

"

Z koronaviru by se neměla stát zbraň našich nepřátel, která v naší zemi zastaví práci a výrobu.

Hasan Rúhání

Íránský prezident ohlásil 44 dalších případů nákazy koronavirem. V zemi už zemřelo 19 lidí, celkový počet nakažených stoupl na 139. Írán je zemí s nejvyšším počtem mrtvých mimo Čínu.

◼ ITÁLIE

Inter bude hrát bez diváků proti Vrbovi i Juventusu

Nedělní šlágr italské ligy mezi vedoucím Juventusem a Interem Milán se bude hrát kvůli obavám z šíření koronaviru bez diváků. Celkem se o víkendu odehraje za zavřenými dveřmi šest z deseti duelů Serie A. Inter hraje bez diváků už dnes, v Evropské lize proti Ludogorci Razgrad, který vede český trenér Pavel Vrba. Vstup na utkání bude povolen jen kameramanům. Fanoušci Juventusu ale včera vycestovali na utkání Ligy mistrů do francouzského Lyonu.

◼ POLSKO

Do školy přišel kvůli čínskému viru jediný žák

Jediný žák místo stovek dětí přišel včera do vesnické školy na jihu Polska poté, co místní učitelku po návratu z Itálie poslali lékaři na vyšetření kvůli podezření na koronavirus. Školu i školku ve vsi Mazańcowice se starosta rozhodl zavřít. Kdy výuka zase začne, záleží na výsledku testů. Uzavření školy a školky má podle starosty vést k tomu, že zůstanou izolovány osoby, které přišly do styku s nachlazenou učitelkou.

◼ ČESKO

Řetězce hlásí vyšší zájem o trvanlivé potraviny

Potravinářské řetězce v Česku i internetoví prodejci potravin zaznamenali zvýšený zájem zákazníků o některé trvanlivé potraviny. Zvýšenou poptávku přičítají šířícímu se koronaviru v okolních státech. Obchodníci provozující kamenné prodejny mají většinou dostatečné zásoby, na e-shopu Rohlík.cz byly ale včera odpoledne základní potraviny i konzervy úplně vyprodány.

◼ VATIKÁN

Papež sloužil mši, na audienci podával ruce

Zatímco v řadě kostelů v Itálii se kvůli šíření nového koronaviru ruší, papež František sloužil tradiční mši na Popeleční středu a nezrušil ani generální audienci na Svatopetrském náměstí v Římě. Během ní podával ruce lidem a políbil dítě. Bohoslužby se rušily zejména v regionech Lombardie a Benátsko. V Itálii zaznamenali podle včerejších údajů 374 nakažených, z toho dvě třetiny v Lombardii. Dvanáct lidí zemřelo, uvedl deník Corriere della Sera.

◼ ČESKO

Petříček chce společné stanovisko k Číně

Na stanovisku k dopisu čínského velvyslanectví kvůli tchajwanské misi senátorů by se podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) měli shodnout všichni ústavní činitelé. Ministr návrh připraví na jejich březnovou schůzku. Řekl to včera po jednání s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), podle kterého by stanovisko mělo být dostatečně razantní. V opačném případě Vystrčil doporučí Senátu přijmout vlastní odmítavý postoj.

◼ ČESKO

Slovanská epopej možná bude na nádraží Vyšehrad

Pražský magistrát plánuje odkoupit chátrající nádraží Vyšehrad. V budově by po rekonstrukci mohla být umístěna Slovanská epopej. O výkupní ceně bývalého nádraží se nyní jedná, ve hře je i vyvlastnění památky. Jednání potrvají do poloviny roku. Včera to řekl radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09). Zda je místo vhodným objektem pro umístění Slovanské epopeje, nyní posuzují architekti z Institutu plánovaní a rozvoje Prahy.

◼ ČESKO

Přibude pět nových zvláště chráněných území

Ministerstvo životního prostředí chce vyhlásit tři nové rezervace a dvě památky. Vyhlášky, které teritoria zařazují do kategorií zvláště chráněných území, resort poslal do připomínkového řízení. Národními přírodními rezervacemi by se měly stát lokality Nebesa v Karlovarském, Čtvrtě ve Středočeském a Děvín v Jihomoravském kraji. Národními přírodními památkami území Bystřina − Lužní potok v Karlovarském a Mladá ve Středočeském kraji.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Plnění brexitové dohody pohlídá také Šefčovič

Na dodržování závazků vyplývajících z brexitové dohody, kterou uzavřela Británie s EU, bude dohlížet zvláštní společný výbor. Za unii bude jeho spolupředsedou eurokomisař Maroš Šefčovič ze Slovenska. Británie EU opustila 31. ledna, nyní je v přechodném období. O budoucích vztazích se začne vyjednávat v pondělí.

"

Vítr lesy nepoškodil plošně, ale zasáhl jednotlivé stromy.

Josef Vojáček

Generální ředitel Lesů ČR informoval, že vichřice, které se přehnaly před dvěma týdny a na přelomu minulého a tohoto týdne přes Česko, zasáhly v lesích státního podniku Lesy ČR více než 1,3 milionu metrů krychlových dříví.

◼ NĚMECKO

Možnosti eutanazie pro vážně nemocné se rozšíří

Podle středečního rozhodnutí německého ústavního soudu v Karlsruhe je dosavadní zákon omezující asistované sebevraždy protiústavní, a proto také neplatný. Omezuje základní práva těžce nemocných. Ústavní soudci uvedli, že mezi základní práva patří i právo svobodně rozhodnout o své smrti.

◼ RUSKO

Dva teenageři prý chtěli zabít desítky lidí

Dva chlapci ve věku 14 a 15 let chtěli v Saratově na jihu evropské části Ruska povraždit asi čtyři desítky lidí. Uvedla to agentura TASS na základě videozáznamu výslechu, který zveřejnila ruská tajná služba FSB. "Mně je to jedno. Igor přibližně počítal se čtyřiceti lidmi," odpověděl jeden ze zadržených na otázku, kolik lidí plánovali zabít.

◼ ČESKO

Většina zaměstnanců nemůže mít home office

Téměř čtyři pětiny (79 procent) zaměstnanců v Česku nemají možnost pracovat z domova. Pro většinu firem by tak případná karanténa v souvislosti s šířením koronaviru představovala vážný problém. Vyplývá to z průzkumu společnosti LMC, která poskytuje služby na pracovním trhu.

◼ ČESKO

Většina dětí sportuje, ale ne každý den

Dvě třetiny českých školáků pravidelně sportují, většině ale chybí každodenní pohyb. Doporučení Světové zdravotnické organizace, aby se děti věnovaly pohybovým aktivitám aspoň hodinu denně, splňuje zhruba pětina školáků. Vyplývá to z nejnovějších zjištění výzkumníků z Univerzity Palackého v Olomouci.

◼ UKRAJINA

Kyjev vyhlásil Den odporu proti okupaci Krymu

Ukrajina si bude od nynějška 26. únor připomínat jako "Den odporu proti okupaci" Krymu, který Rusko anektovalo před šesti lety. Příslušný výnos včera vyhlásil prezident Volodymyr Zelenskyj. Současně ujistil, že Kyjev neobětuje poloostrov jako cenu za nastolení míru na východě Ukrajiny. "Jsou zásady, které nepotřebují další důkazy: týden má sedm dnů, Země je kulatá a Krym je ukrajinský," uvedl prezident podle agentury AFP.

◼ USA

Umělá inteligence pomohla objevit nové antibiotikum

Tým vědců z amerického Massachusettského technologického institutu (MIT) objevil za pomoci umělé inteligence antibiotikum, které nejenže zabírá proti řadě velice rezistentních bakterií, ale činí tak i novým způsobem. Lék Halicin funguje na jiném principu než dosavadní antibiotika, primárně ničí schopnost bakterií uchovávat si energii. Je rovněž první, jenž byl objeven pomocí umělé inteligence, která dokázala prohledat rozsáhlé databáze léčiv.

◼ USA

Kongres je proti přesunu peněz na výstavbu zdi

Zástupci Sněmovny reprezentantů z obou politických stran včera vyjádřili nesouhlas s úmyslem Pentagonu přesměrovat 3,8 miliardy dolarů (88,6 miliardy korun) z armádního rozpočtu na výstavbu pohraniční zdi na americko-mexických hranicích. Bariéra je jedním ze stěžejních bodů předvolební kampaně prezidenta Donalda Trumpa, který původně sliboval, že stavbu zaplatí Mexiko.

◼ SLOVENSKO

Hnutí OĽaNO je poprvé nejsilnější stranou

Opoziční slovenské hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) se před sobotními parlamentními volbami poprvé stalo nejsilnější stranou v průzkumu volebních preferencí. Vyplývá to z výsledků společné sondáže dvou zavedených agentur. OĽaNO odsunulo na druhé místo nejsilnější vládní stranu Směr − sociální demokracie (Směr-SD), která průzkumům obliby politických stran na Slovensku vévodila v uplynulých více než 15 letech.

◼ INVESTICE

Google slibuje v USA tisíce nových míst

Americká společnost Google investuje v letošním roce více než deset miliard dolarů do datových center a kanceláří v USA. Vzniknou tak tisíce nových pracovních míst, oznámila společnost. Částka je však o něco nižší než loni. V roce 2019 Google investoval v USA více než 13 miliard dolarů. Firma nyní působí ve 26 státech USA a nové investice se zaměří na 11 z nich.

◼ AUTA

Čínský trh s auty v lednu klesl skoro o pětinu. A bude hůř

Celkový prodej automobilů v Číně se v lednu meziročně snížil o 18,7 procenta na 1,93 milionu vozů. Oznámil to svaz výrobců automobilů CAAM. Zpřesnil tak svůj odhad z poloviny února, který předpokládal pokles o 18 procent. Svaz také upozornil, že v únoru bude propad mnohem výraznější v důsledku epidemie nového typu koronaviru. Podle některých dat byl pokles za první polovinu měsíce 92 procent.

◼ TĚŽEBNÍ PRŮMYSL

Zisk těžaře Norilsk Nickel loni stoupl o 95 procent

Ruskému těžařskému gigantu Norilsk Nickel stoupl v loňském roce čistý zisk o 95 procent na 5,97 miliardy dolarů. Firma zvýšila těžbu a současně rostly ceny niklu a palladia. Zároveň ale varovala před nejistým vývojem kvůli epidemii koronaviru. Norilsk Nickel soupeří s brazilskou Vale o pozici největšího producenta niklu na světě a je největším producentem platiny a palladia.

◼ ZÁBAVNÍ PRŮMYSL

Američané utráceli za hudbu nejvíce za 13 let

Tržby z prodeje hudby ve Spojených státech loni vzrostly o 13 procent na 11,1 miliardy dolarů. Dostaly se tak na nejvyšší úroveň od roku 2006, oznámila Americká asociace nahrávacího průmyslu (RIAA). Za růstem stojí především služby pro streamování hudby, které se na celkových tržbách z prodeje hudby v USA podílejí téměř 80 procenty.

◼ STAVEBNICTVÍ

Objem veřejných zakázek v lednu výrazně vzrostl

Objem zakázek, které veřejní investoři zadali stavebním firmám, podle dat společnosti IS v lednu meziročně vzrostl o 64,7 procenta na 22,3 miliardy korun. Na inženýrské stavby z toho připadlo 17 miliard korun. Počet se zvýšil zhruba o pětinu na 285. Z jednotlivých firem získala největší objem zakázek Skanska. Objem nově vypsaných zakázek pak vzrostl o 124 procent na 24,1 miliardy korun.

◼ AUTA

Francouzská PSA loni dosáhla rekordního zisku

Francouzská automobilka PSA Group loni zvýšila čistý zisk o 13 procent na rekordních 3,2 miliardy eur. Ke zlepšení přispělo mimo jiné snižování nákladů. PSA vlastní značky Peugeot a Citroën a v roce 2017 koupila od amerického koncernu General Motors automobilku Opel Vauxhall. Firmě se podařilo o procento na 74,7 miliardy eur zvýšit tržby, protože celkový pokles prodeje aut kompenzoval silný odbyt dražších SUV.

◼ REALITY

Server Bezrealitky loni vydělal 15 milionů

Provozní zisk EBITDA realitního serveru Bezrealitky.cz v Česku loni meziročně vzrostl o 150 procent na 15 milionů korun. Tržby se zvýšily o třetinu na 40 milionů, uvedla firma. Prostřednictvím serveru se loni prodaly nemovitosti za 42 miliard korun, meziročně o třetinu více. Počet zprostředkovaných transakcí stoupl o 14 procent na 9781. Na byty připadaly zhruba tři čtvrtiny, zbytek tvořily rodinné domy.

◼ AUTA

Toyota v Číně investovala do firmy na autonomní řízení

Japonská automobilka Toyota Motor investovala 400 milionů dolarů do čínské začínající firmy zaměřené na technologii pro autonomní řízení Pony.ai. Firmy investicí rozšiřují svoji spolupráci na vývoji technologie pro samořídící vozy. Ta začala loni v srpnu, kdy oznámily, že budou společně testovat systém autonomního řízení u luxusních vozů Lexus v Číně. Nejnovější investice ohodnotila Pony.ai na více než tři miliardy dolarů.

◼ AUTA

TPCA kvůli rozšíření výroby nabírá lidi

Automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) spustila nábor zaměstnanců, protože rozšíří výrobu. Firma přijme až 1000 nových lidí, zaměří se především na pracovníky z Česka, a to nejen z Kolínska, řekl mluvčí TPCA Tomáš Paroubek. Letos automobilka investuje více než 180 milionů eur (asi 4,5 miliardy Kč) do nových technologií se zaměřením na rozšíření kapacity výroby.

◼ REKLAMNÍ PLOCHY

JCDecaux poslala státu výzvu kvůli sporu s Prahou

Ministerstvo financí obdrželo předžalobní výzvu od společnosti JCDecaux kvůli sporu s pražským dopravním podnikem o smlouvě z roku 1997. Na jejím základě přes firmu Rencar provozovala reklamu v pražské MHD. Obvodní soud pro Prahu 9 loni rozhodl, že smlouva je neplatná. Nyní běží šestiměsíční lhůta na smírčí řešení sporu a teprve poté lze zahájit mezinárodní arbitráž. JCDecaux vyčíslila škodu na 40 milionů eur (zhruba miliardu korun).

◼ AUTA

Každý zaměstnanec Opelu dostane 600 eur

Německý výrobce automobilů Opel vyplatí zaměstnancům prémii z loňského zisku, je to poprvé od roku 1997. Každý evropský pracovník automobilky dostane bonus 600 eur (více než 15 tisíc Kč). V sídle firmy v Rüsselsheimu to včera oznámil generální ředitel Michael Lohscheller. Opel zvýšil v loňském roce provozní zisk na 1,1 miliardy eur (27,8 miliardy Kč) z 859 milionů eur o rok dříve.

◼ REALITY

Firma Atrium zvýšila zisk na 84,4 milionu eur

Rakouská realitní společnost Atrium Real Estate loni zvýšila čistý zisk o 39,3 procenta na 84,4 milionu eur (2,1 miliardy Kč). Firma mimo jiné vlastní pražská obchodní centra Arkády Pankrác a Atrium Flora nebo nákupní centrum Palác Pardubice. Příjmy z nájmů se snížily o 1,4 procenta na 140,9 milionu eur. S akciemi Atrium Real Estate se obchoduje na burzách ve Vídni a v Amsterodamu.

◼ SLUŽBY

Pošta od dubna zvýší mzdy o pět procent

Státní Česká pošta zvýší platy zaměstnancům od dubna v průměru o pět procent. Loni tu byla průměrná mzda 28 480 korun. Pošťáci dostanou přidáno zhruba 1000 Kč měsíčně. Více si polepší pracovníci s nižšími příjmy, zejména listovní doručovatelé, kteří dostanou v průměru 1500 Kč, oznámil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

◼ TECHNOLOGIE

Aplikace Foodgroot porovná kvalitu potravin

Mobilní aplikace Foodgroot má po načtení čárového kódu porovnávat údaje o původu potravin, jejich zdravotních dopadech na spotřebitele a o udržitelnosti produkce. Aplikace bude zdarma. Zaplatit by se měla z prodeje anonymizovaných údajů o tom, o co se lidé zajímají a jak nakupují, uvedl včera zakladatel platformy Petr Václavek. Ostrý start plánují její autoři v několika týdnech.