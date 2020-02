Převratné novinky by se v příštích letech mohli dočkat majitelé lesů. Stát by jim měl platit za to, že lesy zadržují vodu, chrání půdu či lidem slouží k rek­reaci. Návrh je součástí koncepce státní lesnické politiky, kterou minulý týden schválila vláda. O obdobném kroku, který doporučuje i lesnická strategie EU, uvažují kvůli klimatické změně a plošném odumírání stromů i jinde v Evropě.