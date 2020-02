Přes dvě stovky bytů do konce roku opraví a nabídne Praha chudým rodinám, seniorům či učitelům k nastěhování za snížený nájem. Pro všechny, kteří by dostupné bydlení potřebovali, však magistrát byty nemá a hned ani mít nebude. Do příštích komunálních voleb v roce 2022 magistrát bytový fond Prahy už výrazně rozšířit nestihne. Projekty rozjeté minulým vedením současná koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) zastavila a hodlá je předělat.