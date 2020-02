On-line prodejce módy Bibloo se do několika let chce dostat mezi tři největší hráče na tuzemském trhu. Český e-shop, který většinově vlastní miliardář Václav Skala a menšinově podnikatel Petr Leisner, nabízí dražší oděvy značek jako Guess, Calvin Klein či Tommy Hilfiger. Jeho šéf Aleš Pitro věří, že se obchodu podaří vyrůst na čím dál větším zájmu Čechů o nakupování oblečení a bot přes internet. "Velké módní zahraniční e-shopy jako Zalando či About You učí Čechy přecházet z kamenných obchodů na internet. Pro nás pak bude jednodušší je přetáhnout," myslí si Pitro.