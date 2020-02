◼ ČESKO

Virus zastavil kamiony, firmy přicházejí o zakázky

Českým kamionovým dopravcům ubývají kvůli šíření koronaviru zakázky, od pondělí museli zrušit několik přeprav do Itálie. Kvůli omezení výroby v Číně se snižují i další nákladní přepravy. Mezinárodní přeprava českých nákladních dopravců se ocitla v krizi už před šířením nákazy, současný výpadek tak může podle dopravců jejich situaci ještě více ohrozit. Výpadek dodávek bude mít vliv zejména na výrobu počítačů.

◼ JAPONSKO

S odložením OH v Tokiu mohou pořadatelé počkat

Pořadatelé olympijských her v Tokiu mají podle člena Mezinárodního olympijského výboru Dicka Pounda ještě tři měsíce čas, aby vyčkávali a sledovali vývoj epidemie koronaviru. Teprve poté bude potřeba zaujmout definitivní stanovisko a konání soutěží potvrdit, nebo zrušit. Zahájení her je v Tokiu naplánováno na 24. července. V moderní historii olympijských her, která se datuje od roku 1896, se soutěže rušily jen v době světových válek.

◼ JIŽNÍ KOREA

Odkládá se mistrovství světa ve stolním tenisu

Mistrovství světa družstev ve stolním tenisu v jihokorejském Pusanu bylo kvůli šíření koronaviru odloženo o tři měsíce, na červen. Šampionát se měl původně uskutečnit 22. až 29. března, mezinárodní federace ITTF nyní uvedla, že pro svůj vrcholný turnaj rezervuje termín 21. až 28. června. Odložení mistrovství světa si vyžádal rostoucí počet nakažených, značný počet případů byl hlášen právě z dějiště šampionátu.

◼ ČESKO

Budvar čeká, že mu kvůli nemoci klesne část prodejů

Budějovický Budvar očekává, že kvůli nákaze koronavirem mu klesne prodej v některých zahraničních restauracích. Budvar loni vyvezl do zahraničí téměř 70 procent z prodaného piva. Nákaza ovlivnila i turistický ruch, například v Českých Budějovicích a Českém Krumlově ubylo v únoru meziročně asi pět procent turistů z Asie. Uvedli to PR manažerka Budvaru Markéta Ježková a ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

"

Boj s komunismem ještě neskončil. Strašidlo komunismu stále obchází Evropou a i naše dnešní vládní garnitura mu dává druhý dech.

Jiří Oberfalzer

místopředseda Senátu z ODS

◼ ČESKO

Šéf Senátu chce od Zemana vysvětlení čínského dopisu

Prezident Miloš Zeman by měl Senátu podle jeho předsedy Miloše Vystrčila (ODS) vysvětlit, zda a jak reagoval na lednový dopis čínského velvyslanectví, ve kterém varovalo před cestou na Tchaj-wan. Od ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) chce důraznou reakci. Dopis pokládá za vměšování se do vnitřních záležitostí Česka. Hrad uvedl, že Vystrčil bude mít možnost věc projednat na březnové schůzce nejvyšších ústavních činitelů.

◼ ČESKO

Soud znovu otevřel kauzu tendrů České pošty

Pražský městský soud začal znovu rozplétat kauzu údajných manipulací s tendry České pošty. Předloni sice části obžalovaných uložil podmíněné tresty a další osvobodil, rozsudek ale zrušil odvolací soud. Obžalovaní popírají, že se na manipulování zakázek podíleli. V případu je stíhána i společnost Agrotec, patřící do svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO). Původně bylo obžalováno deset lidí.

◼ ČESKO

Ke stému výročí ústavy vznikla pamětní mince

Česká národní banka dnes vydá pamětní stříbrnou minci připomínající 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu. Mince má nominální hodnotu 500 korun. Lícní straně dominuje státní znak doplněný o motiv ústavy. Na rubové straně se motiv ústavy opakuje. V horní části mince je do něj včleněn státní znak a ve spodní vstupní portál budovy Ústavního soudu v Brně.

◼ RUSKO

Zemřel maršál Jazov, pučista proti Gorbačovovi

V Moskvě zemřel maršál Dmitrij Jazov, který byl sovětským ministrem obrany a jedním z hlavních pučistů, kteří se v roce 1991 postavili proti prezidentu Michailu Gorbačovovi. Zemřel ve věku 95 let po dlouhé nemoci. V letech 1979−80 velel sovětským okupačním vojskům v Československu. Ministrem obrany byl v letech 1987 až 1991. Maršálem se stal v roce 1990 a po neúspěšném pokusu o převrat musel odejít do penze.

◼ ČESKO

Petice proti rozšíření dolu Turów míří do Bruselu

Petici za záchranu pitné vody v česko-polsko-německém pohraničí a proti plánovanému rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów podepsalo 12 949 lidí nejen z Libereckého kraje. Podpisy jsou z celé České republiky, nějaké také z Německa a Polska, řekla včera koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace Nikol Krejčová. Zástupci dotčených obcí, Libereckého hraje a Greenpeace petici příští týden předají v Bruselu Petičnímu výboru Evropského parlamentu.

◼ ČESKO

V Česku roste množství vlčích teritorií i smeček

Počet vlků v České republice stoupá, osídlují zejména odlehlejší oblasti pohraničí. Loni se v Česku alespoň částečně nacházelo 18 vlčích teritorií, meziročně o dvě více. V pohraničních oblastech jich bylo 16, některá na české území ale zasahovala jen nepatrně. Podle Aleše Vorla z České zemědělské univerzity lze očekávat vznik dalších teritorií i v příštích letech zejména v hornatých a lesnatých oblastech. Přibyly také tři vlčí smečky, v Česku jich loni bylo 13.

◼ ČESKO

Foldyna chce zůstat ve výboru pro bezpečnost

Poslanec Jaroslav Foldyna by po svém včerejším odchodu z ČSSD rád zůstal ve sněmovním výboru pro bezpečnost. Naopak je připraven opustit výbor pro obranu. V nejbližší době se Foldyna nechystá ve sněmovně připojit k žádnému jinému klubu, aktuální podle něj není ani vstup do jiné politické strany.

◼ ČESKO

Google začne opět fotit Česko pro Street View

Společnost Google bude během jara a léta opět prostřednictvím speciálních aut i chodců fotit místa v Česku pro službu Google Street View. Letos se zaměří na aktualizaci a doplnění snímků silnic a měst v 17 vybraných oblastech. Na snímkování se bude podílet i speciální zařízení zvané Trekker. Jde o kompletní fotografické vybavení pro Street View zmenšené tak, aby se vešlo do batohu, který nese pěší operátor.

"

O zajištění informačního systému pro vyplácení dávek, na nějž vyprší ministerstvu práce na začátku roku 2021 smlouva, rozhodne vedení úřadu v příštích týdnech.

Jana Maláčová

ministryně práce a sociálních věcí

◼ ČÍNA, INDIE

Mikročástice nejvíc trápí města v Číně a Indii

Čína a Indie mají nejvíce měst s ovzduším silně znečištěným prachovými mikročásticemi. Ty mohou být příčinou předčasného úmrtí. Včera o tom informovalo hnutí Greenpeace a švýcarská technologická firma IQAir, jež analyzovaly znečištění ovzduší v pěti tisících měst po celém světě. Na území Číny a Indie se nachází 90 procent z 200 světových měst, která čelí vysokému znečištění ovzduší zapříčiněnému mikročásticemi.

◼ ČÍNA

Hongkongský knihkupec jde v Číně do vězení

Soud v Číně poslal za nezákonné poskytování zpravodajských informací do zahraničí na 10 let za mříže hongkongského vydavatele a knihkupce se švédským občanstvím Gui Minhaie. Byl jedním z pěti hongkongských nakladatelů a knihkupců, kteří zmizeli na přelomu let 2015 a 2016 a pak se objevili ve vazbě v pevninské Číně. Minhai byl později v Číně propuštěn, v lednu 2018 ho ale znovu zatkli čínští policisté v civilu během cesty vlakem do Pekingu.

◼ FRANCIE

Da Vinciho díla v Louvru vidělo přes milion lidí

Více než milion lidí navštívilo velkou výstavu, kterou k 500. výročí úmrtí Leonarda da Vinciho uspořádalo pařížské muzeum Louvre. Výstava se otevřela na konci loňského října a skončila v pondělí. Za čtyři měsíce kvůli ní navštívilo Louvre 1 071 840 lidí. Denně se na da Vinciho díla přišlo podívat v průměru 9783 návštěvníků. Na poslední podobnou retrospektivu, kterou Louvre v roce 2018 věnoval malíři Eugènu Delacroixovi, přišlo zhruba o polovinu lidí méně.

◼ ČESKO

KRNAP bude mít čtyři zóny ochrany přírody místo tří

Upravené vymezení zón Krkonošského národního parku (KRNAP) by mohlo začít fungovat od 1. července letošního roku. Počítá s tím návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody národního parku, kterou poslalo ministerstvo životního prostředí do připomínkového řízení. Nová zonace člení území národních parků do čtyř zón ochrany přírody namísto tří. KRNAP je posledním národním parkem v Česku, který na vydání nové vyhlášky čeká.

◼ AUSTRÁLIE

Australské tajné služby varují před špionáží a vměšováním

Austrálie čelí nevídané hrozbě v podobě špio­náže a vměšování ze zahraničí. V pondělí to ve výročním hodnocení situace v zemi prohlásil šéf tamní zpravodajské služby ASIO Mike Burgess. Žádnou konkrétní zemi nejmenoval, prohlásil ale, že řada států se snaží ovlivňovat zákonodárce, vládní představitele, média, šéfy firem či akademiky. Senátor Rex Patrick z malé centristické strany chce, aby Austrálie podobně jako USA nebo Česko označila Čínu za hlavního strůjce těchto podvratných snah.