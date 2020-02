Britská vláda vůbec poprvé oficiálně připustila, že v jednáních o budoucích vztazích s Evropskou unií nebude dbát na požadavky britských firem. Zástupci podnikatelů chtějí, aby se vláda se zeměmi EU domluvila na takové dohodě o volném obchodu, která by umožnila obchodovat zcela bez cel či kvót na množství vyvezeného zboží. Aby to bylo možné, musela by Británie slíbit, že bude respektovat stávající evropská pravidla v klíčových oblastech, jako jsou například práva zaměstnanců nebo pravidla hospodářské soutěže. A to premiér Boris Johnson odmítl, byť ještě loni tvrdil opak.