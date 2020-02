Bývalý ministr zahraničních věcí ze dvou úřednických vlád Jan Kohout nastoupí v březnu jako politický náměstek na ministerstvo spravedlnosti. Jedním z úkolů, které od ministryně Marie Benešové (za ANO) dostal, je vyřizování žádosti Radovana Krejčíře o vydání z Jihoafrické republiky do Česka. Uprchlý podnikatel si v Africe odpykává 35letý trest odnětí svobody.

"Pan Krejčíř by rád domů. Bezpečnostní rada státu už o tom ale jednala a návrat vyhodnotila jako bezpečnostní riziko," říká Benešová. "Krejčíř má navíc v Jihoafrické republice rozdělané další kauzy, které by se měly dokončit. Je tam on, jsou tam svědci a je tam spis, takže není důvod brát ho sem. Přednost by měli mít Jihoafričané," vysvětluje.