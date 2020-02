Ministryně a ministři Babišovy vlády poobědvali v Lánech u Miloše Zemana. Bylo to idylické, tykačka, prezident se rozplýval. Navzdory tomu, že věcný základ vyjádřený tím, že by vláda dělala to, co Zeman chce, tato idyla příliš nemá. Nebo vlastně má, ale o tom se dá mluvit jen potichu, takže to řekneme až na konci.