Možná ještě před dvěma lety by to byla událost týdne. Teď ale bylo pondělní oznámení poslance a bývalého místopředsedy ČSSD Jaroslava Foldyny, že vystupuje ze strany, stejnou "peckou", jako kdyby ohlásil vstup do ruského motorkářského klubu Noční vlci. Včera bylo totiž pozdě. Ideově se Foldyna s oranžovou stranou a její politikou rozešel už dávno. Překvapením bylo spíš zjištění, že v sociální demokracii dosud zůstával.