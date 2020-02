Slováci půjdou v sobotu k volbám, které v sobě mají nádech dějinného rozhodnutí. Buď se po dvanácti letech podaří odstavit od vlády Směr − sociální demokracii a to, co znamenala, tedy korupci, prohnívání a nefungování státu. Nebo se naopak s větší silou tento proces prohloubí, protože Směru už nezbude než zůstat u moci s pomocí pravicových extremistů z Lidové strany Naše Slovensko Mariana Kotleby. Aby se čtenář v tom, co se na Slovensku děje a bude dít, lépe vyznal, přinášíme stručnou příručku se slovníčkem nejdůležitějších pojmů spojených s letošními slovenskými volbami.

Zodpovědná změna. To je volební heslo, za které se skryla dosud vládnoucí strana Směr − sociální demokracie. Změnu totiž chtějí všichni, jen je otázka, jakého charakteru by měla být, a tudíž se za ni schovali i ti, koho chce velká většina slovenské společnosti vyměnit. Změnou může být vytvoření demokratické vládní koalice z dnešních opozičních stran, ale změnou může být i to, že Směr zůstane u moci s podporou extremistů, jejichž vliv na stát pak dramaticky naroste.