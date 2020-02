Tři knock-outy za víkend. To není špatné. Začneme tím opravdovým, boxerským a největším. V noci ze soboty na neděli evropského času se v Las Vegas utkali boxeři těžké váhy Deontay Wilder a Tyson Fury o pás světového šampiona organizace WBC. Pro dosud neporažené hvězdy to byl už druhý vzájemný boj. Když se v prosinci 2018 utkali poprvé, skončilo to remízou. I proto byla odveta napjatě očekávaná.