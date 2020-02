◼ RUSKO, USA

Rusko chce podle tajných služeb pomoci Trumpovi

Americké tajné služby varovaly členy Sněmovny reprezentantů, že Rusko se vměšuje i do aktuální předvolební kampaně, aby dopomohlo k vítězství současnému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Varování podle listů The New York Times (NYT), The Washington Post (WP) či stanice CNN zaznělo minulý týden na uzavřeném jednání výboru sněmovny pro zpravodajské služby. Ze zpráv nebylo jasné, v čem údajné nové ruské zásahy spočívají.

◼ ČESKO

Urbanistická studie Milovic se představí v Cannes

Středočeský kraj zpracovává urbanistickou a architektonickou studii budoucího využití pozemků po ruské armádě v bývalém vojenském prostoru u Milovic na Nymbursku. Představena má být na začátku března na světovém veletrhu investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes. Podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) se jako nejlepší možnost jeví postavit u Milovic město a zábavní park. Variantou je i charterové letiště.

◼ MALI

Francouzští vojáci v Mali zneškodnili desítky islamistů

Členové francouzské mise Barkhane v uplynulých dnech zneškodnili v centrální části Mali kolem 50 islámských radikálů. Mali se podobně jako další země v subsaharské oblasti Sahel potýká s rostoucí intenzitou útoků islamistických buněk, Francie má v oblasti přes čtyři tisíce vojáků. V únoru příslušníci Barkhane podle médií "vyřadili z boje" tři desítky ozbrojenců. Na konci loňského roku pak měli podle francouzského prezidenta zneškodnit 33 teroristů.

◼ AFGHÁNISTÁN, USA

Tálibán ohlásil podpis mírové dohody s USA

Afghánské radikální hnutí Tálibán podepíše 29. února před mezinárodními pozorovateli v katarské metropoli Dauhá mírovou dohodu se Spojenými státy. Datum potvrdil šéf americké diplomacie a zprávu přivítal generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg a rovněž Moskva. V Afghánistánu je nyní zhruba 20 tisíc zahraničních vojáků, kteří jsou součástí mise NATO.

"

Minulý týden jsme dohodli navýšení o dalších 9,2 miliardy a ještě přihodíme deset miliard z operačního programu.

Karel Havlíček

Ministr dopravy informoval o navýšení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na celkových 107 miliard.

◼ ČESKO

Odbory budou chtít do smluv inflační doložky

Odbory kvůli vývoji inflace přehodnotí své požadavky na růst mezd. Pro letošek chtějí odboráři růst mezd o šest až sedm procent, nově budou chtít do kolektivních smluv zapracovat takzvané inflační doložky. Mzdy by se tak odvíjely navíc i podle inflace. V Otázkách Václava Moravce v České televizi to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

◼ ČESKO

Probační a mediační služba pomohla 6652 obětem

Probační a mediační služba loni poskytla pomoc 6652 obětem trestných činů, což je zhruba o 2700 méně než v roce 2018, kdy to bylo 9360. V 90 procentech případů jde o pomoc dospělému, v pěti procentech seniorovi. Zbytek tvoří děti a mladiství. Služba od poloviny roku 2013, odkdy se vedou oficiální statistiky, do konce loňského roku pomohla více než 41 tisícům obětí.

◼ SLOVENSKO

Premiér Pellegrini musel do nemocnice

Slovenského premiéra Petera Pellegriniho hospitalizovali v noci na neděli kvůli akutní infekci dýchacích cest a vysokým teplotám. Předseda slovenské vlády a volební lídr nejsilnější vládní strany Směr − sociální demokracie (Směr-SD) Pellegrini kvůli zdravotním potížím zrušil pracovní program, nezúčastnil se ani nedělní televizní debaty s předsedy parlamentních stran. Parlamentní volby čekají Slováky 29. února.

◼ ČESKO

Zemřel "zbrojíř" skupiny bratří Mašínů

Ve věku 88 let ve čtvrtek zemřel Vladimír Hradec, který v 50. letech spolupracoval s protikomunistickou odbojovou skupinou bratří Mašínů. Do plánů skupiny zasvěcen nebyl a do jejích akcí se přímo nezapojoval, za ukrývání zbraní byl ale odsouzen do vězení, ve kterém strávil deset let. Poslední rozloučení bude 25. února v Mělníce.

◼ ČESKO

Chřipka slábne, nemocných ubylo o 11 procent

Během minulého týdne ubylo v Česku nemocných s chřipkou a akutními infekcemi dýchacích cest o 11 procent. Chřipková epidemie přetrvává, pacientů je 1422 na sto tisíc obyvatel, informovalo ministerstvo zdravotnictví. Epidemie přichází každoročně v lednu nebo začátkem února, letos byla vyhlášena poslední lednový den. Část nemocnic uzavřela od začátku února pro návštěvy lůžková oddělení, zejména plicní, interní nebo léčebny dlouhodobě nemocných.

◼ ČESKO

Hamáček jednal s bavorským ministrem o ochraně hranic

O ochraně česko-bavorských hranic, boji proti přeshraniční kriminalitě, drogové kriminalitě a nelegální migraci jednali ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s bavorským ministrem vnitra Joachimem Herrmannem. Hamáček vyzdvihl především činnost Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce nebo společné hlídky českých a německých policistů. Centrum se zaměřuje na odhalování méně závažných trestných činů, například krádeží.

◼ JAPONSKO

Britský politik navrhl převzít OH od Tokia

Tokijská guvernérka kritizovala kandidáta na starostu Londýna Shauna Baileyho za jeho výroky na Twitteru, že Londýn je připraven převzít organizování letní olympiády, pokud se nebude moci konat v Japonsku kvůli epidemii koronaviru. Hry mají začít 24. července v Tokiu.

◼ ČESKO

Vojáci dostali ocenění za alianční misi v Pobaltí

Za nasazení v misi v Pobaltí, kde NATO v reakci na kroky Ruska rozšířilo svou přítomnost, bylo v pátek na pražském Vítkově oceněno osm desítek českých vojáků. Obdrželi medaile za službu v zahraničí a vybraní vojáci i resortní vyznamenání či věcné dary. V Litvě působila pod německým velením jednotka elektronického boje, v Lotyšsku v kanadském praporu minometná četa. V obou zemích se vystřídalo už několik českých jednotek.

"

Nejvýznamnější investicí bude přebudování autobusového nádraží v moderní terminál s ekologickými prvky.

Marian Ležák

Starosta Luhačovic oznámil, že lázeňské město letos chystá investice za 48,5 milionu korun.

◼ ČESKO

Obce potřebují rozvíjet digitalizaci a optické sítě

Města a obce v Česku se musí vydat cestou chytrých řešení, rozvíjet digitalizaci a rozšiřovat optické sítě. Vznikat mají obce, kde lidé nemusí za prací a službami daleko dojíždět. Obce musí spolupracovat a projekty vzájemně koordinovat. Koncepci Smart Česko představili zástupci Technologické agentury ČR, Svazu měst a obcí a ministerstva pro místní rozvoj. Plán zahrnuje i udržitelný rozvoj měst, obcí a regionů.

◼ ČESKO

Babiš se nemusí omlouvat Transparency, rozhodl soud

Premiér Andrej Babiš (ANO) se nemusí omlouvat za výroky o neziskové organizaci Transparency International, rozhodl středočeský krajský soud. Podle něj Babišova vyjádření významně nezasáhla do práv organizace. Rozhodnutí není pravomocné. Premiér organizaci opakovaně označil za zkorumpovanou, podle svého právníka Jiřího Urbánka tím mínil způsob jejího financování a netvrdil, že by se dopustila trestněprávního jednání.

◼ ČESKO

V Ostravě se zkouší most z kůrovcového dřeva

Centrum podpory inovačních technologií Vysoké školy báňské − Technické univerzity Ostrava testuje v Ostravě konstrukci pro nejdelší dřevobetonový most ve střední Evropě, který by měl být postaven v Třebíči. Ze 70 procent tvoří jeho konstrukci dřevo, navíc z kůrovcové těžby. Most má být dlouhý přes 20 metrů, což je podle jeho autorů pro technologii trámových mostů limitní.

◼ USA

Studie odhalila podvodné tweety o klimatu

Badatelé z americké Brownovy univerzity, kteří zkoumali tweety na téma klimatických změn, zjistili, že za čtvrtinou příspěvků stály v průměrný den automatizované účty neboli boti. Výsledná studie ještě nebyla zveřejněna, přístup k ní ale získal deník The Guardian. Ten píše, že diskuse na Twitteru jsou "překrucovány armádou botů" ve prospěch popírání vědeckých poznatků. Předmětem výzkumu bylo 6,5 milionu tweetů z roku 2017.

◼ KAZACHSTÁN

Pytláci, kteří ubili strážce antilop, dostali doživotí

Zvláštní soud v kazašském městě Karaganda udělil doživotí třem pytlákům obžalovaným z vraždy strážce ohrožených antilop. Další čtyři obžalovaní v ostře sledovaném procesu vyvázli se šestiletými tresty. Obhájci odsouzených se odvolají. Loni v lednu pobouřila veřejnost v postsovětské republice vražda dvaapadesátiletého inspektora Jerlana Nurgalijeva a vyvolala obavy o budoucnost antilopy sajga, připomněla agentura AFP.