Na tom, jaký bude mít Evropská unie rozpočet na příštích sedm let, se musí jednomyslně domluvit všechny členské státy. Český premiér Andrej Babiš (ANO) by ho ale nejraději celé unii sestavil úplně sám. "Já jsem navrhoval, že rozpočet udělám sám, dělal jsem v životě X rozpočtů," prohlásil poté, co v pátek v Bruselu ztroskotal mimořádný summit lídrů členských zemí o podobě příštího společného rozpočtu. Několik lidí z Babišova okolí HN řeklo, že premiér to nemyslel jako vtip.