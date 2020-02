Premiér chce pro Česko z nového rozpočtu Evropské unie stejně dotací, jako měla země k dispozici dosud. Nejbohatší země ale něco takového odmítají zaplatit.

EU stále neví, jaký bude její rozpočet v příštích sedmi letech. Nizozemci, Rakušané, Dánové a Švédové požadují, aby byl co nejúspornější. Babiš to tvrdě kritizoval − spolu se svým týmem se prý ptal, "jestli je to vtip, nebo provokace", jak řekl po skončení summitu. Podle Česka, Maďarska či Polska návrh budoucího rozpočtu nepřináší dost peněz na dotacích pro chudší státy a regiony a pro zemědělce. Premiéři a prezidenti států unie se tak budou muset kvůli rozpočtu sejít znovu. Na summitu v Bruselu koncem minulého týdne se nedomluvili, přestože jednáním strávili skoro 30 hodin.

