Máslo není z mléka, prádlo není bělejší než bílé a rybí prsty maximálně tak ležely vedle jiných ryb v mrazáku. Nejžhavější téma minulých let, tedy dvojí kvalita zboží, které na evropské úrovni poněkud vyvanulo, se v Česku konečně překlopilo do podoby paragrafů. Bohužel se zdá, že se politici opět plnou parou vydali do slepé uličky.