Hele, Vladimíre, tohleto je průšvih. Tak popsal exministr Vladimír Kremlík v rozhovoru pro HN své první setkání s firmou Batesys One, která chtěla pro stát exkluzivně stavět telekomunikační sítě. Zmíněnou větu mu podle něj řekl šéf Správy železnic Jiří Svoboda, když mu přinesl složku s prezentací firmy a také připravenými dopisy, že s projektem ministr i státní společnosti předem souhlasí.

Batesys One se prezentovala v dokumentech (ve zprávě níže), které HN získaly, mimo jiné mapkami se zakreslenými trasami sítí. Batesys má mít podle nich 2300 kilometrů optických kabelů, dalších 600 kilometrů mělo vést podél infrastruktury státních firem Mero a Čepro a přes 3,5 tisíce kilometrů sítí by vedlo podél kolejí Správy železnic. Firma by je pro stát na své náklady postavila a ten by si je pak od ní odkoupil.

Podle Kremlíka byla věc podezřelá, před projektem prý varovaly i bezpečnostní služby. Není totiž vůbec jasné, kdo za firmou stojí. Projekt tak ministr v létě odmítl. Jenže desky s projektem Batesysu k němu na podzim podle webu Seznam Zprávy doputovaly znovu, tentokrát od poslance hnutí ANO Martina Kolovratníka, jemuž je dal údajně další poslanec ANO Pavel Pustějovský.