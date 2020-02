Přes 130 lidí se na severu Itálie nakazilo novým typem koronaviru. Italská vláda proto do karantény uzavřela oblast s 11 obcemi a městy a více než 50 tisíci obyvateli nedaleko Milána. "Je zakázán vstup do těchto měst i jejich opuštění," popsal mimořádná opatření italský premiér Giuseppe Conte. Pokud je někdo nebude respektovat a poruší je, tak mu hrozí "trestní stíhání", dodal Conte. Premiér varoval, že pokud to bude nutné, tak do regionu vyšle armádu. Vstup je možný pouze na zvláštní povolení.