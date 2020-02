Ministryně spravedlnosti Marie Benešová živí svůj plán na to, aby se předsedou Nejvyššího soudu stal Robert Fremr, nynější první místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Už se s ním setkala, představila ho premiéru Andreji Babišovi a pozitivní reakci má podle svých slov i od prezidenta Miloše Zemana. Fremr by byl podle ní připraven zhruba do měsíce nastoupit.