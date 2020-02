Libor Paul řídil míchačku betonu. Jezdit v autě ho opravdu bavilo, jenže pohybovat se s vozem vážícím klidně přes čtyři tuny po Praze bylo pro něj s rostoucím věkem méně a méně pohodlné. Rozhodl se tedy pro změnu. Něco přes měsíc rozváží jídlo. Za volantem zůstal, vést osobní automobil úzkými městskými uličkami je přece jen snazší. Není to přitom tak dávno, kdy by se ve většině firem kvůli svému věku přes padesát let setkal s odmítnutím. Ale situace se mění.