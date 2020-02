Těším se na dobu, kdy ráno přijdu do práce a počítač mi bude hlásit diagnózy a doporučenou léčbu mých pacientů. S vysokou pravděpodobností to bude dělat mnohem lépe než já anebo moji následovníci, protože umělá inteligence bude schopna analyzovat miliony dat způsobem, jakého by lidský mozek nebyl nikdy schopen. Představujeme si, že některé medicínské obory, kde dominuje analýza obrazu nebo je vyžadována syntéza velkého množství informací, lidé částečně předají systému nul a jedniček a budou bdít nad jeho řízením a další kultivací.