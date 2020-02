Novému ochránci práv Stanislavu Křečkovi se včera pokusili jeho odpůrci zabránit ve vstupu do úřadu ombudsmana v Brně. Policie zajistila sedm lidí a vchod uvolnila. Křeček (na snímku v pozadí obklopen policisty) se poté do úřadu dostal. V kanceláři mu agendu předala jeho předchůdkyně Anna Šabatová. Křečkovi odpůrci se sešli na popud novináře Jakuba Patočky. "Jestliže se má stát šéfem této instituce, která má chránit občanská a lidská práva, pán, který říká, že neví, co to je diskriminace, který šíří lži konspiračních webů placených z Ruska, tak to znamená, že společnost přestává být schopná formulovat a hájit svoje základní ústavní priority," řekl Patočka, který byl mezi zajištěnými. Křeček v reakci na protesty uvedl, že demokratické volby se musí respektovat. "Mně se také řada věcí nelíbí, ale nemohu to řešit tímto způsobem," míní 81letý ombudsman.