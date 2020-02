Ztráta blízkého člověka patří k tomu nejtěžšímu a nejbolestnějšímu, co mohou lidé ve svém životě zažít. A to zejména v případě, kdy smrt přichází znenadání. "Když člověk zemře v důsledku dlouhodobé nemoci nebo věku, pozůstalí se s tím vyrovnávají mnohem přirozeněji a snáz. V případě autonehody nebo sebevraždy, tedy nečekaného a násilného úmrtí, potřebují mnozí lidé odbornou pomoc, protože to s nimi silně otřese," popisuje své zkušenosti Sylvie Stretti, terapeutka a ředitelka poradny Vigvam.