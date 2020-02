Na české společnosti i politice upoutá, že jsou dílem neustále s něčím zásadním nespokojené a dílem neschopné zásadní problémy řešit. Vidíme to na školství, infrastruktuře, důchodové (ne)reformě. Pořád se slibuje, že bude líp (ANO) nebo že budeme země, která vítězí (ODS), ale nějak to nefunguje. Na Západ se stále díváme z notného odstupu. Bylo by snadné říci, že příčinou je, že nás řídí nemehla, ať už jsou zrovna oblečená do dresů modrých, oranžových nebo anoistických. Jenže důvod leží hlouběji − a politika je spíše jen součást problému než jednoznačná příčina.